OPEX® Corporation , un leader globale nell'automazione di nuova generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione dei magazzini, dei documenti e della posta , ha annunciato il lancio di Axis™ , un nuovo scanner per documenti che offre i vantaggi della scansione one-touch e una configurazione semplificata a cassetto unico. Progettata per flussi di lavoro con cattura dei documenti in cui la preparazione minima dei documenti, la gestione di media diversi o la semplicità operativa sono priorità, Axis colma il divario tra la serie di scanner da tavolo di OPEX e il suo portafoglio di scanner produttivi multi-cassetto.

“Abbiamo sviluppato Axis per rispondere direttamente alle esigenze del mercato”, ha dichiarato Dann Worrell, Presidente, Automazione Documenti e Posta, OPEX.

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Laura Evans

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