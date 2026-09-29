Opensignal, azienda globale indipendente specializzata in analisi e approfondimenti relativi alla connettività dei consumatori, oggi ha annunciato i suoi Opensignal 5G Global Mobile Network Experience Awards annuali (Premi per l'esperienza di rete mobile 5G globale), a riconoscimento dei fornitori che garantiscono le migliori esperienze 5G nella quotidianità nelle proprie reti mobili nazionali. I premi si basano sulla valutazione di miliardi di esperienze reali degli utenti basate sui dati di Download Speed, Video, Games, Voice App, Reliability, Coverage Experience, e, novità per il 2026 — Time on 5G, raccolti tra il 1° gennaio e il 29 giugno 2026.

"La connettività del consumatore è al centro di tutto ciò che facciamo in Opensignal..."

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Alexandra Trask

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