Opengear, una società Digi International company (NASDAQ: DGII) e leader globale nelle soluzioni di gestione fuori banda, ha firmato il suo primo accordo di distribuzione paneuropeo con Ingram Micro , uno dei più grandi distributori di tecnologia al mondo.

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Opengear Expands Reach Through Pan-European Distribution Agreement with Ingram Micro

L'accordo darà ai rivenditori nei Paesi nei quali è presente Ingram Micro accesso al portafoglio di Opengear, con il sostegno dell'infrastruttura regionale di Ingram Micro, delle capacità logistiche e della rete di partner. Questo amplia la presenza attuale di Opengear nel Regno Unito, in Irlanda, Spagna, Germania, Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo, e porta la sua piattaforma di resilienza di rete ai rivenditori e agli utenti finali in altri mercati europei, come Svizzera, Ungheria e Repubblica Ceca.

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