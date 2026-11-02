OpenGate Capital (“OpenGate”), azienda globale di private equity, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Maersk Training e della sua controllata Maersk H2S Safety Services . La società, fornitrice di servizi di formazione alla sicurezza globale e sicurezza del gas, è stata creata da A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK A:CPH) , società specializzata in logistica integrata quotata in borsa. I termini dell'acquisizione non sono stati divulgati.

Con sede a Svendborg, Danimarca, Maersk Training è uno dei principali fornitori globali di servizi essenziali per la sicurezza e la formazione. Attraverso Maersk H2S Safety Services, la società fornisce servizi specializzati in outsourcing relativi all'anidride solforosa e alla salute, sicurezza e ambiente (HSE) per clienti che operano in ambienti ad alto rischio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102383166/it/

Per maggiori informazioni, contattare:

OpenGate - Contatto per i media:

Profile Advisors

Email: Pro-opengate@profileadvisors.com

OpenGate - Contatto:

Joshua Adams

Partner

Email: jadams@opengatecapital.com







La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire