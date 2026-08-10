OpenGate Capital ("OpenGate"), una società di private equity di livello globale, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Maersk Training e della sua filiale Maersk H2S Safety Services . La società, un fornitore globale di formazione sulla sicurezza e di servizi per la sicurezza del gas, è nata da A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK A:CPH) , una società di logistica integrata quotata in borsa.

Con sede a Svendborg, in Danimarca, Maersk Training è un fornitore leader globale di servizi di sicurezza essenziali che opera attraverso due segmenti di attività complementari. Il primo segmento, Maersk H2S Safety Services, è un fornitore specializzato in servizi di sicurezza esternalizzati per idrogeno solforato e di salute, sicurezza e ambientali, che comprendono la supervisione in loco, il monitoraggio e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza per i clienti che operano in ambienti a rischio elevato.

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