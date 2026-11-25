Chi soffre di astigmatismo grave può avere a disposizione una scelta limitata per la correzione della vista. Quando l’astigmatismo supera le 6 diottrie (D), le procedure laser o una lente impiantabile da sole potrebbero non garantire una correzione sufficiente.

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Bu Ki Kim, MD, direttore sanitario della clinica oculistica Onnuri Smile Eye Clinic, esegue un intervento di chirurgia refrattiva. (Immagine: Onnuri Smile Eye Clinic)

Bu Ki Kim, MD, direttore sanitario di Onnuri Smile Eye Clinic e il suo gruppo di ricerca hanno presentato i risultati di un approccio chirurgico combinato al Congresso 2026 della European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) tenutosi a Londra.

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Choi YounSu

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