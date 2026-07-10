Onera Health, azienda leader nella trasformazione della medicina del sonno, annuncia che il suo prodotto innovativo, Onera hPSG ® , ha ricevuto il prestigioso Red Dot Product Design Award per il 2026. Questo riconoscimento internazionale celebra l'eccezionale qualità del design e sottolinea l'impegno di Onera Health nei confronti dell'eccellenza, della creatività e dell'innovazione incentrata sul paziente.

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Onera Health's patch-based home polysomnography solution, Onera hPSG®, wins Prestigious Red Dot Product Design Award 2026.

Il Red Dot Award, uno dei marchi di qualità per l'eccellenza del design più ambiti nel settore, ha attratto migliaia di candidature da aziende di tutto il mondo.

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Swea Ann Hagenhoff

Responsabile senior, Branding e Comunicazioni

Onera Health

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