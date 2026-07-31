One Biosciences , azienda specializzata in biotecnologia, pioniera nella profilazione tumorale a singole cellule di livello clinico, oggi ha annunciato dati indicanti che i profili di espressione dell'RNA a livello di singola cellula possono essere generati da campioni istologici standard, fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE), ottenuti durante le cure oncologiche di routine grazie alla piattaforma proprietaria dell'azienda, OneMap™.

Lo studio, condotto con collaboratori presso il Centre Léon Bérard, l'Hôpital Bichat–Claude Bernard, l'Institut Curie e il Memorial Sloan Kettering Cancer Center, era stato pubblicato come un'anteprima su BiorXiv .

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