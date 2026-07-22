Omilia, un leader globale nel settore delle piattaforme agentiche ad autoapprendimento sviluppate per l’esperienza del cliente (CX), oggi annunciato la nomina di Ryan Kam a Direttore marketing, ruolo nel quale sarà responsabile della strategia di marketing, di generazione della domanda e per il brand a livello globale mentre Omilia espande la propria presenza “go-to-market” tra le imprese.

Kam gestirà la funzione di marketing globale di Omilia – strategia per lo sviluppo del brand, generazione della domanda, commercializzazione del prodotto, relazioni con gli analisti e comunicazioni.

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