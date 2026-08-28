Omilia, un leader globale nella Self-Learning Agentic CX, oggi ha annunciato la nomina di Michael Weiss a Vicepresidente per la regione DACH. Weiss guiderà la strategia di ingresso sul mercato di Omilia in Germania, Austria e Svizzera, mentre la società amplia la sua presenza europea, con particolare attenzione ai settori regolamentati, nei quali sta accelerando la domanda da parte delle aziende di intelligenza artificiale al di là delle restrizioni della fase pilota.

Nel suo nuovo ruolo, Weiss sarà responsabile delle vendite aziendali, dello sviluppo dei partner e dell'esecuzione dell'immissione sul mercato nella regione DACH, costruendo il team e i rapporti con i consumatori necessari per ampliare la presenza di Omilia in un mercato in cui grandi aziende fortemente regolamentate sono state storicamente lente ad abbandonare i sistemi IVR tradizionali e l'intelligenza artificiale di prima generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260827573994/it/

Per informazioni per i media, contattare:

Ryan Kam

Responsabile del marketing, Omilia

rkam@omilia.com

Brands2Life

OmiliaUS@brands2life.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire