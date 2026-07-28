Omilia, leader globale in Self-Learning Agentic CX, ha annunciato oggi la nomina di Dave Ogden in qualità di Vicepresidente delle Revenue Operations. Ogden sarà responsabile di adeguare la funzione delle operazioni globali di revenue di Omilia che comprende operazioni di vendita, previsione ed esecuzione commerciale mentre l'azienda accelera la propria crescita all'interno dei suoi mercati chiave.

Nell'espletamento della sua funzione, Ogden progetterà e gestirà l'infrastruttura di revenue che connette vendite, marketing e successo cliente, compresi gli aspetti di previsione, gestione della pipeline e supporto operativo alle trattative commerciali.

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