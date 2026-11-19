Oliver Wyman, un leader mondiale nel settore della consulenza manageriale e impresa del gruppo Marsh (NYSE: MRSH), oggi ha annunciato la sigla di un accordo per l’acquisizione di Synpulse, società globale di consulenza tecnologica e di piattaforme IA al servizio di banche, compagnie assicurative, gestori patrimoniali e altre organizzazioni di servizi finanziari. I termini dell’operazione, la cui chiusura è prevista per l’inizio del 2027, non sono stati resi noti.

Banche, assicurazioni e società di gestione patrimoniale devono far fronte a profondi cambiamenti risultanti dai progressi della tecnologia, dei dati e dell’IA, oltre che dall’evoluzione dei modelli aziendali. A causa dell’accelerazione di queste trasformazioni, i clienti sono alla ricerca di partner a cui appoggiarsi in ogni fase di tale percorso, dalla strategia all’implementazione tecnologica e all’esecuzione.

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