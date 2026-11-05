Elliptic , leader nel settore della gestione del rischio on-chain, mette a disposizione Fast Track Monitoring per le imprese coinvolte in attività correlate ad asset digitali come funzionalità di controllo di riserva se occorre garantire la continuità operativa qualora il servizio di controllo primario non sia disponibile e sia necessaria una seconda opzione.

I criminali utilizzano sempre più spesso l’intelligenza artificiale per amplificare i propri attacchi, con la conseguenza che il rischio on-chain si muove ormai a velocità sempre maggiore. I team responsabili della compliance hanno bisogno della gamma di opzioni più ampia possibile per continuare a verificare ogni portafoglio e transazione; l’integrazione di una seconda funzionalità di controllo assicura resilienza a qualsiasi approccio alla gestione del rischio on-chain.

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Lucy.arrow@cognitomedia.com

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