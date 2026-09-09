Lenovo oggi ha annunciato Call Eva , una nuova iniziativa del programma globale Backing Every Business di Lenovo che offre agli imprenditori una linea diretta per chiamare Eva Longoria, ambasciatrice globale di Lenovo, per informazioni sulla crescita aziendale, sulla leadership e sull'imprenditoria. Gli imprenditori ora possono chiamare e lasciare un messaggio vocale con le loro principali domande in materia aziendale.

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