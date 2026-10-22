Octane AI , il quiz e la piattaforma di dati zero-party per i marchi Shopify ha lanciato Phoenix in ottobre, il rilascio più grande ad oggi. I commercianti descrivono il quiz che desiderano o caricano quello che hanno già, e Phoenix lo crea, lo esamina, personalizza i risultati e continua a migliorarlo con esperimenti.

Un cliente beta ha trasformato un solo documento in un quiz completo sul lancio di un prodotto: “L'ho collegato a Phoenix e ha costruito l'intero il quiz, tutte le sue pagine.”

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