Objectway, partner globale di riferimento per le società attive nei settori banking, wealth e asset management, ha annunciato oggi l'acquisizione di FNZ Switzerland SA, il private banking technology business di FNZ in Svizzera (precedentemente operante come New Access). La società opererà d'ora in avanti come Objectway Switzerland.

Objectway accoglie un team di oltre 160 professionisti che, grazie alla loro competenza e professionalità, hanno contribuito allo sviluppo di soluzioni innovative per oltre 40 banche private.

Objectway rafforza la propria strategia di crescita attraverso questa acquisizione, confermando il piano di espansione nei principali hub finanziari internazionali, tra cui Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco e Bahamas, dove il business appena acquisito serve già clientela domestica e internazionale.

L’operazione amplia ulteriormente le funzionalità core-to-digital di Objectway a supporto dell’operatività end-to-end delle banche private, grazie a un team internazionale che opera in Svizzera, Singapore e Tunisia. L’accordo prevede inoltre una collaborazione continuativa con FNZ su diverse iniziative congiunte per i clienti.

Le banche private operano in un contesto di mercato caratterizzato da processi di consolidamento, crescente complessità operativa, vincoli legati ai sistemi legacy e normative sempre più stringenti.

Per perseguire la crescita e la scalabilità, la tecnologia è diventata un abilitatore chiave della competitività a lungo termine, grazie alla standardizzazione delle piattaforme di core banking e all'adozione di architetture core-to-digital modulari e integrate, che permettono di ridurre i rischi dei programmi di innovazione e gettano le basi per una crescita sostenibile.

Con questa operazione, Objectway arricchisce ulteriormente la propria offerta per le banche private di medie e grandi dimensioni, combinando una soluzione unificata di relationship management e digital banking che offre una visione cliente a 360° su attività di advisory, portafogli, transazioni e comunicazione, con funzionalità front-to-back complete.

Questa evoluzione rafforza ulteriormente la capacità di Objectway di supportare le banche private attive in contesti offshore e cross-border, operanti su più giurisdizioni e in scenari regolamentari sempre più complessi.

“Siamo felici di accogliere in Objectway un team altamente qualificato e talentuoso. La loro competenza, la presenza internazionale e le solide relazioni con i clienti contribuiranno in modo significativo al nostro futuro percorso di crescita e innovazione,” ha dichiarato Luigi Marciano, Founder e Group CEO di Objectway . “Ai clienti che hanno costruito relazioni solide e durature con i colleghi che entrano a far parte di Objectway vogliamo garantire continuità, supportandoli nel loro percorso di crescita come abbiamo sempre fatto con i clienti del Gruppo. Questo accordo rafforza significativamente il nostro posizionamento nei principali mercati e centri finanziari cross-border dell’Europa continentale, aprendo al contempo nuove opportunità in contesti regionali e internazionali più ampi, accelerando ulteriormente la nostra crescita.”

Vincent Jeunet, che ha guidato la società svizzera del Gruppo FNZ, continuerà a guidare il business in qualità di CEO Switzerland, per garantire continuità a dipendenti, clienti e partner, supportando al contempo la prossima fase di integrazione e crescita all’interno di Objectway.

Vincent Jeunet, CEO di Objectway Switzerland ha affermato: “Entrare a far parte di Objectway rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante per le nostre persone e per i nostri clienti. Sono entusiasta di continuare a guidare un business che i colleghi hanno contribuito a costruire e sviluppare nel corso degli anni, ora come parte del Gruppo Objectway, e di proseguire la collaborazione con FNZ su diverse iniziative congiunte a supporto dei clienti.

Con Objectway condividiamo una visione basata sull’innovazione, su partnership di lungo termine con i clienti e sull’evoluzione tecnologica. Ciò apre nuove opportunità per crescere più rapidamente, ampliare le nostre soluzioni e continuare a servire i clienti con la competenza, la continuità e l’impegno che si aspettano da noi.

I clienti in comune, così come la più ampia base di banche private clienti, beneficeranno della significativa capacità di investimento di Objectway e del suo comprovato track record nel settore. Insieme, riconosciamo un potenziale significativo per generare nuove opportunità di business in segmenti di mercato complementari.”

Objectway è stata assisitita da Deloitte per la due diligence commerciale e tecnica, e da Giovannelli e Associati in qualità di advisor legale.

FNZ è stata assistita da Prager Dreifuss in qualità di advisor legale. Barclays Bank PLC, attraverso la propria divisione Investment Bank, ha agito in qualità di unico advisor finanziario di FNZ.

L’operazione è soggetta al rispetto delle consuete condizioni previste per la finalizzazione.

Objectway

Da oltre 35 anni Objectway è il partner di riferimento per banche, asset manager e wealth manager, offrendo loro soluzioni scalabili in grado di migliorare le performance e potenziare l'intera catena del valore.

In qualità di full-service provider, Objectway integra in modo fluido processi operativi e modelli di servizio, accompagnando i clienti nei loro percorsi di trasformazione attraverso soluzioni altamente configurabili.

L’architettura flessibile delle sue soluzioni si adatta sia a realtà globali sia regionali, consentendo una crescita scalabile tra clienti, geografie e lungo l’intera value chain.

Riconosciuta tra le prime 100 società FinTech a livello mondiale secondo nell’IDC FinTech Rankings, Objectway amministra oltre 1.000 miliardi di euro di asset e supporta più di 100.000 professionisti –consulenti finanziari, private banker e relationship manager – nella gestione di oltre 700 miliardi di euro di asset under management per più di 5 milioni di investitori.

La strategia di crescita dell’azienda, sostenuta sia dall’espansione organica sia da acquisizioni strategiche, ha portato il Gruppo a raggiungere un fatturato di 130 milioni di euro nell’esercizio 2025.

Objectway serve oltre 250 tra le principali banche, società di wealth management, asset manager e compagnie assicurative in EMEA e Canada.

Con una presenza internazionale e un team di oltre 850 professionisti tra esperti di business e tecnologia, Objectway opera attraverso sedi in Italia, Regno Unito, Belgio, Germania, Svizzera, Francia, Irlanda, Emirati Arabi Uniti e Canada.

objectway.com

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260630395619/it/

Chiara Giudici

Communication Manager

chiara.giudici@objectway.com

+39 393 8229579





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire