Daiichi Sankyo (TSE:4568) oggi ha annunciato nuovi risultati dallo studio MILOS che dimostrano l'impatto nella pratica clinica dell'acido bempedoico somministrato in monoterapia o in associazione a dose fissa con ezetimibe, nella gestione della dislipidemia. Presentati al Congresso 2026 della European Society of Cardiology (Società Europea di Cardiologia, ESC) di Monaco, i risultati mostrano che le riduzioni clinicamente rilevanti della lipoproteina a bassa densità di colesterolo (LDL-C) ottenute nel primo anno di trattamento si traducono, secondo le stime, in riduzioni clinicamente significative del rischio cardiovascolare (CV) a 10 anni. 1 Inoltre, i dati rinforzano il valore clinico dell'acido bempedoico e della sua associazione a dose fissa con ezetimibe, in una gamma diversificata di sottotipi di pazienti, a prescindere dal sesso e dal profilo glicemico (diabete, prediabete o normoglicemia). 2,3

I risultati principali delle nuove analisi condotte nell'ambito dello studio MILOS comprendono:

riduzione del rischio CV stimato a 10 anni: secondo le stime di un'analisi di 960 pazienti a rischio, un anno di terapia supplementare con acido bempedoico potrebbe tradursi in una riduzione del rischio relativo pari al 17,1% e a una riduzione del rischio assoluto pari al 4,8% nel rischio previsto di un importante evento cardiovascolare nell'arco di 10 anni. 1

L'efficacia è costante in entrambi i sessi: l'acido bempedoico, somministrato in monoterapia o in associazione a dose fissa con ezetimibe, è risultato altamente efficace in pazienti sia femminili che maschili, producendo una riduzione relativa del LDL-C rispettivamente del 31% e del 25%. 2

Risultati comprovati indipendentemente dallo stato glicemico: il trattamento a base di acido bempedoico, con o senza terapie ipolipemizzanti, ha prodotto una riduzione relativa media di LDL-C pari ad almeno il 24,9% e aumentato la proporzione di pazienti che hanno raggiunto o propri obiettivi di LDL-C entro un anno, indipendentemente dallo stato diabetico. 3

"La rilevanza clinica di questi nuovi dati è evidente. Questi risultati aumentano la fiducia dei medici nell'utilizzo dell'acido bempedoico e della sua associazione con ezetimibe nella pratica clinica reale, in un'ampia gamma di tipologie di pazienti, compresi quelli diabetici", ha dichiarato il Prof. Klaus G Parhofer, Professore di Endocrinologia e Metabolismo, Università di Monaco, Germania. "La conferma fornita dai dati della pratica clinica ci danno fiducia nell'uso dell'acido bempedoico, in modo da poter gestire meglio i nostri pazienti a rischio".

"In Daiichi Sankyo, l'impegno costante nella ricerca cardiovascolare si basa sul nostro desiderio di prenderci cura di ogni battito cardiaco", ha dichiarato il Dott. Stefan Seyfried, Vicepresidente e Responsabile di Affari medici, Farmaci specialistici, Daiichi Sankyo Europe. "Siamo impegnati a supportare migliori risultati in ambito CVD, e i nostri ultimi risultati dalla pratica clinica continuano a dimostrare l'impatto dell'acido bempedoico in monoterapia o come compressa a dose fissa in combinazione con ezetimibe nella gestione delle CVD in un'ampia gamma di tipologie di pazienti, in modo da non escludere alcun paziente".

Queste presentazioni presso l'ESC Congress 2026 testimoniano il solido programma di raccolta dati e il continuo impegno di Daiichi Sankyo nella salute cardiovascolare, fornendo ai medici gli strumenti e le conoscenze necessarie per ottimizzare la gestione dei pazienti e affrontare le esigenze ancora insoddisfatte.

Dati presentati all'ESC Congress 2026

Studio MILOS

Titolo della presentazione Autore Sessione (Ora, CET) Predicted change in 10-year cardiovascular risk one year after initiation of bempedoic acid-based therapy in the MILOS study (Variazione prevista del rischio cardiovascolare a 10 anni un anno dopo l’inizio della terapia a base di acido bempedoico nello studio MILOS) KG. Parhofer ePoster moderato

31 agosto

11:15-12:00 Real-world use of bempedoic acid in women and men: Pooled 1-year follow-up data from the observational, prospective, real-world MILOS study in Austria, Belgium, Germany, Italy, and the United Kingdom (Uso nella pratica clinica dell’acido bempedoico nelle donne e negli uomini: dati aggregati relativi a un follow-up di un anno provenienti dallo studio MILOS, uno studio osservazionale, prospettico e condotto nell’ambito clinico reale in Austria, Belgio, Germania, Italia e Regno Unito) I. Gouni-Berthold ePoster moderato

29 agosto

17:15-18:00 Bempedoic Acid for LDL-Cholesterol Management in Patients with and without Diabetes: Insights from the MILOS Study (L'acido bempedoico nella gestione del colesterolo LDL in pazienti con e senza diabete: risultati dello studio MILOS) T. Stulnig Round di ePoster

29 agosto

09:15-10:00

Informazioni su MILOS

MILOS (NCT04579367) è uno studio europeo osservazionale, multinazionale, attualmente in corso tra pazienti adulti con diagnosi di ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista. 4 L'obiettivo è quello di valutare l'uso, nella pratica clinica reale, di acido bempedoico e dell’associazione a dose fissa di acido bempedoico ed ezetimibe. Oltre alla Germania, lo studio MILOS ha arruolato pazienti in Austria, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. 4

Informazioni su Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo (TSE: 4568) è un'azienda sanitaria globale impegnata a diventare un innovatore sanitario affidabile che trasforma le vite delle persone attraverso la sua forza nella scienza e nella tecnologia. L'azinda scopre e sviluppa nuovi standard di cura per affrontare diverse esigenze mediche per soddisfare il suo obiettivo di contribuire ad arricchire la qualità della vita in tutto il mondo. Con un'attenzione strategica sull'oncologia, Daiichi Sankyo promuove un portafoglio di farmaci a base di anticorpi coniugati leader nel settore assieme a identificare nuove tecnologie rivoluzionarie per offrire ai pazienti, ai professionisti sanitari e alla società farmaci che cambiano la pratica clinica. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.daiichisankyo.com .

Bibliografia

Parhofer KG, et al. Predicted change in 10-year cardiovascular risk one year after initiation of bempedoic acid-based therapy in the MILOS study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Cardiologia (ESC). Gouni-Berthold I, et al. Real-world use of bempedoic acid in women and men: Pooled 1-year follow-up data from the observational, prospective, real-world MILOS study in Austria, Belgium, Germany, Italy, and the United Kingdom. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Cardiologia (ESC). Stulnig T, et al. Bempedoic Acid for LDL-Cholesterol Management in Patients with and without Diabetes: Insights from the MILOS Study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Cardiologia (ESC). Treatment with bempedoic acid and/​or its fixed-dose combination with ezetimibe in primary hypercholesterolemia or mixed dyslipidemia (MILOS). Disponibile su: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04579367?viewType=Card&term=NCT04579367&rank=1 . Ultimo accesso: luglio 2026.

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