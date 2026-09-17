NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”, ha annunciato oggi il primo ordine pilota del suo 1W laser dazzler, un sistema ottico progettato per le forze dell'ordine, la pubblica sicurezza e le missioni di protezione. L'ordine di acquisto giunge da un integratore di sistemi e componenti elettronici per la difesa di primo livello, di proprietà dello Stato in un importante mercato della regione Asia-Pacifico (il "Cliente") e apre un potenziale percorso verso un programma successivo che prevede fino a 500 unità aggiuntive. Il Cliente non ha rivelato l'utilizzo operativo finale delle unità pilota.

L'annuncio fa seguito all' espansione di NUBURU del 3 settembre 2026 del suo Optical Systems Hub nell'ambito delle forze dell'ordine e della pubblica sicurezza nei mercati degli Stati Uniti e dei Paesi della NATO. L'ordine pilota è il secondo coinvolgimento commerciale del Cliente con NUBURU, a seguito dell'ordine del valore di circa 250.000 dollari per un sistema di laser dazzler da 7W ad alta potenza annunciato il 31 marzo 2026, che ha identificato la configurazione 1W come una prossima opportunità.

Progettato per le forze dell'ordine e le missioni protettive

La configurazione 1W è progettata per la segnalazione visiva e la deterrenza in missioni di protezione a distanza ravvicinata in ambito delle forze dell'ordine, della sicurezza pubblica e in alcune applicazioni di difesa. Le sue applicazioni previste potrebbero includere anche l'interferenza ottica a corto raggio contro gli UAS (sistemi aerei senza pilota) (C-UAS) con i sensori elettro-ottici (EO), soggetti alla convalida tecnica specifica per la missione. Le prestazioni, i limiti di sicurezza e l'efficacia operativa rimangono soggetti ai test applicabili sulla sicurezza dei laser e sui fattori umani, alla certificazione, alla qualificazione da parte del cliente e alle autorizzazioni specifiche della giurisdizione.

Un cliente ricorrente al centro di un ecosistema nazionale della difesa

Il Cliente opera al centro di un ecosistema di elettronica per la sicurezza e la difesa governativa su scala nazionale, con risorse che vanno dalla guerriglia elettronica alle comunicazioni sicure, ai sensori e ai sistemi integrati di comando e controllo. Il suo ruolo nell'integrazione di sistema, nel dispiegamento e nel supporto al ciclo di vita potrebbero fornire a NUBURU un percorso dalla valutazione pilota a programmi più ampi, soggetti al successo della valutazione e ad altre decisioni relative agli appalti.

Un Optical Systems Hub per sistemi di missione distinti

All'interno dell'Optical Systems Hub di NUBURU, le configurazioni anti-UAS da 1W e più potenti sono sistemi di missioni distinti, ciascuno con i propri parametri operativi, limitazioni di sicurezza, regole di utilizzo e percorso di convalida. Entrambe si basano su una piattaforma di ingegneria ottica condivisa e di competenze comuni in materia di controllo del fascio, produzione e catena di approvvigionamento, consentendo alla Società di affrontare varie missioni nel campo della difesa e della sicurezza da un'unica base tecnologica condivisa.

Da pilota a programma

Il pilota è limitato nella portata e valuterà la configurazione da 1W rispetto ai requisiti del Cliente; non si prevede che abbia un significativo impatto finanziario per NUBURU. Sulla base dei prezzi indicativi di produzione, un programma successivo di altre 500 unità potrebbe rappresentare un valore contrattuale per l'hardware superiore a 1,6 milioni di dollari, secondo la configurazione finale e i requisiti di personalizzazione. L'opportunità rimane preliminare e non vincolante, con volumi, specifiche e prezzi soggetti a una valutazione di successo, ad accordi definitivi, a budget e alle relative approvazioni. NUBURU supporterà il pilota mentre porta avanti la qualifica, l'industrializzazione e la distribuzione negli Stati Uniti, nei Paesi membri della NATO e nei mercati alleati.

"Questo primo ordine pilota da 1W è un passo importante nella promozione della nostra gamma di prodotti per le forze dell'ordine e per la pubblica sicurezza", ha commentato Dario Barisoni, co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC.

"Il sistema 1W viene progettato per dare alle forze di sicurezza un'ulteriore opzione di segnalazione ottica e deterrenza, ed è in vase di valutazione con un integratore di primo livello di proprietà dello stato, che già conosce la nostra tecnologia anti-UAS ad alta potenza. Il nostro obiettivo è soddisfare le loro esigenze e trasformare questo pilota in un programma su larga scala".

L'esecuzione nella piattaforma

L'ordine si aggiunge a una serie di tappe importanti realizzate da NUBURU nel 2026:

Bilancio: completata un'offerta pubblica di circa 38,0 milioni di dollari in luglio e ha ripagato totalmente circa 16,75 milioni di dollari di debiti in capitale, compresa l'obbligazione del dicembre 2025 e le note sull'acquisizione di Lyocon.

completata un'offerta pubblica di circa 38,0 milioni di dollari in luglio e ha ripagato totalmente circa 16,75 milioni di dollari di debiti in capitale, compresa l'obbligazione del dicembre 2025 e le note sull'acquisizione di Lyocon. Patrimonio netto positivo: registrato un patrimonio netto di 9,37 milioni di dollari al 30 giugno 2026, un secondo trimestre consecutivo di patrimonio positivo, paragonato con un deficit di 15,18 milioni di dollari al 31 dicembre 2025.

registrato un patrimonio netto di 9,37 milioni di dollari al 30 giugno 2026, un secondo trimestre consecutivo di patrimonio positivo, paragonato con un deficit di 15,18 milioni di dollari al 31 dicembre 2025. Tekne: ricevuta l'autorizzazione Golden Power dallo Stato italiano nell'agosto per la proposta acquisizione da parte di NUBURU Defense LLC di ua quota del 70% in Tekne S.p.A. La transazione non si è ancora conclusa.

ricevuta l'autorizzazione Golden Power dallo Stato italiano nell'agosto per la proposta acquisizione da parte di NUBURU Defense LLC di ua quota del 70% in Tekne S.p.A. La transazione non si è ancora conclusa. NYSE American: riprese le operazioni di trading all'NYSE American con il simbolo "BURU" in data 14 settembre 2026.

"NUBURU è tornata sul NYSE American dopo aver estinto la propria obbligazione, ottenuto l'autorizzazione Golden Power e assicurato ordini ricorrenti per la sua divisione dedicata all'energia diretta da parte di un cliente del settore della difesa di proprietà del governo", ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e co-CEO di NUBURU. "Questa è l'azienda che ci siamo prefissati di creare e intendiamo far sì che le nostre azioni parlino da sé".

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è la piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego” che sviluppa capacità orchestrate tramite software e abilitate dall’hardware per i mercati della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture critiche e della resilienza digitale. La sua strategia comprende effetti di energia diretta e non cinetici, EW/CEMA, mobilità della difesa, software di resilienza operativa e produzione avanzata dispiegabile. Per maggiori informazioni, visitare https://ir.nuburu.net/corporate-profile/default.aspx .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali comprendono, non in via limitativa, dichiarazioni riguardanti la consegna, la valutazione e l'accettazione dei sistemi pilota; il contributo finanziario atteso e la materialità dell'ordine pilota; i prezzi indicativi della produzione e i valori potenziali dei contratti relativi all'hardware; il potenziale di un programma successivo che prevede fino ad altre 500 unità; la tempistica, le dimensioni e i termini di eventuali appalti successivi; il possibile avanzamento dal pilota agli ordini d'acquisto, il portafoglio ordini in essere, ricavi o flussi di cassa contabilizzati; la capacità di NUBURU di soddisfare le richieste del cliente e scalare la produzione; le applicazioni previste, lo sviluppo, la convalida, i test, la qualificazione, la certificazione, la commercializzazione, la sicurezza e le prestazioni dei sistemi 1W e anti-UAS; i vantaggi dell'Optical Systems Hub di NUBURU; il completamento dell'acquisizione di Tekne; e l'espansione nei settori delle forze dell'ordine, della pubblica sicurezza, della difesa e dei mercati alleati.

L'ordine pilota è limitato nella portata iniziale e non si prevede che abbia un impatto finanziario notevole per NUBURU. Il Cliente non ha reso noto l'utilizzo finale operativo delle unità del pilota. Il potenziale programma successivo sopra descritto è preliminare e non-vincolante e non costituisce un ordine di acquisto, un contratto, un portafoglio ordini confermati, un ricavo riconosciuto o una guida finanziaria; può essere modificato, ritardato o non perseguito ed eventuali appalti successivi dipenderanno dalla valutazione da parte del Cliente delle unità pilota, dalle specifiche finali e dai requisiti operativi, dai budget e dalle approvazioni degli appalti, dalla documentazione definitiva, dalle autorizzazioni normative e per l'esportazione applicabili e dalla preparazione alla produzione di NUBURU. Non è possibile fornire alcuna garanzia che eventuali ordini successivi verranno effettuati o, se effettuati, che gli stessi raggiungeranno le potenziali dimensioni sopra descritte.

Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale, compreso il fallimento o il ritardo della valutazione del pilota; i cambiamenti nelle specifiche del Cliente, i requisiti operativi, i budget o le approvazioni degli appalti; la possibilità che nessun ordine successivo venga effettuato o che eventuali ordini, se effettuati, siano di dimensioni materialmente inferiori rispetto alla scala potenziale sopra descritta; ritardi nei test, nelle qualifiche, nelle certificazioni, nella produzione o nelle consegne; limitazioni nella catena di approvvigionamento; controllo delle esportazioni, sanzioni, importazione, licenza, sicurezza dei laser, fattori umani, uso della forza e altri requisiti legali o normativi; concentrazione del cliente; perdite operative, flusso di cassa negativo, esigenze di finanziamento e diluizione; volatilità dei prezzi di mercato; capacità di NUBURU di mantenere la conformità con gli standard di quotazione continua del NYSE American; la tempistica e il perfezionamento dell'acquisizione di Tekne; e altri rischi indicati nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. I lettori non devono fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, la cui validità è limitata alla data della loro emissione. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna delle dichiarazioni previsionali, salvo richiesto dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

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