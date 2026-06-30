NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), azienda di nuova generazione attiva nel settore della difesa e della sicurezza dotata di una piattaforma a doppio scopo integrata, oggi ha reso noto che, sulla base di dati contabili preliminari, non sottoposti a revisione contabile al 31 maggio 2026, la Società prevede che il suo patrimonio netto superi in modo significativo i 4,0 milioni di dollari di patrimonio netto richiesti dal regolamento della NYSE American relativo alla soglia di permanenza in quotazione per le società con precedenti di perdite.

La Società ritiene che questo sviluppo positivo rifletta l'impatto sul bilancio del suo continuo utilizzo di capitale proprio e di capitale legato alle azioni, nell'ambito di uno sforzo per ridurre il debito e le obbligazioni relative alle azioni privilegiate, rafforzare il capitale ordinario, supportare le acquisizioni strategiche e le operazioni, oltre a portare avanti la trasformazione industriale della Società.

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU , ha così commentato:

"Il nostro dialogo costante con gli investitori ci rivela che la diluizione è un fattore importante, che non va sottovalutato. Allo stesso tempo, il solo numero di azioni non rivela la realtà. La diluizione non è sempre negativa quando le emissioni vengono utilizzate per ridurre il debito, ridurre le obbligazioni relative alle azioni privilegiate, rafforzare il patrimonio netto e finanziare attività in grado di trasformare l'azienda. La nostra priorità è convertire questo lavoro di capitale-struttura in risultati concreti nell'ambito del piano di trasformazione, compresi i nostri investimenti in Lyocon, Orbit, SunCubes, Tekne e la più ampia piattaforma a doppio uso di Difesa e Sicurezza definita dal software. Restiamo incentrati sulla creazione di valore per i nostri azionisti e apprezziamo profondamente il loro supporto mentre continuiamo a perseguire il perfezionamento dell'acquisizione di Tekne".

Il progresso secondo il piano di conformità della NYSE American

Come già annunciato, il 12 maggio 2026, NUBURU ha ricevuto dalla NYSE American un avviso di non-conformità con la Sezione 1003(a)(ii) della NYSE American Company Guide, che richiede un patrimonio netto di almeno 4,0 milioni di dollari per una società con precedenti di perdite. La NYSE American non richiedeva un nuovo piano di conformità e NUBURU continua ad operare con il suo piano precedentemente annunciato fino al 29 ottobre 2026.

Sulla base della sua revisione preliminare del 31 maggio, NUBURU ritiene che il patrimonio netto dei suoi azionisti superi in modo significativo il requisito applicabile della NYSE American. Tuttavia, NUBURU non ha ancora ricevuto dalla NYSE American la notifica di ripristino della conformità. I titoli della Società rimangono soggetti al piano di conformità in vigore e alla designazione '.BC' e la determinazione della conformità spetta unicamente alla NYSE American a seguito della sua revisione dei dati finanziari definitivi della Società e dei progressi costanti nell'ambito del piano.

Dati preliminari e non sottoposti a revisione contabile

La valutazione preliminare del patrimonio netto al 31 maggio 2026 menzionata nel presente comunicato stampa è stata preparata dal team contabile della Società su base preliminare e consolidata combinata. Le rettifiche e le eliminazioni del consolidamento, le attività di valutazione, le procedure e la gestione della chiusura, la revisione del Comitato di revisione contabile e del revisore indipendente rimangono da completare. Il presente comunicato stampa non presenta tutte le voci contabili né le informazioni richieste dai principi contabili statunitensi (U.S. GAAP) e non deve essere considerato sostitutivo del bilancio completo della Società depositato presso la Securities and Exchange Commission. I risultati finali potrebbero essere diversi, potenzialmente anche in modo significativo, dalla valutazione preliminare descritta nel presente comunicato stampa.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione, che offre capacità coordinate da software e abilitate da hardware per la difesa e la sicurezza, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. La strategia della sua piattaforma comprende energia diretta ed effetti non cinetici, guerra elettronica e CEMA, mobilità della difesa, software di resilienza operativa e produzione all'avanguardia dispiegabile.

NUBURU punta al rafforzamento della sua struttura del capitale, all'integrazione degli investimenti strategici e alla conversione della sua pipeline di opportunità in ordini contrattuali e crescita sostenuta dei ricavi.

Per maggiori informazioni, visitare la pagina NUBURU - Relazioni con gli investitori e seguire NUBURU su X all'indirizzo https://x.com/nuburulasers e su LinkedIn NUBURU® Inc.: Overview | LinkedIn .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative alla definizione definitiva dei dati finanziari della Società al 31 maggio 2026; il patrimonio netto previsto della Società e l’eccedenza prevista rispetto ai requisiti del NYSE American; la capacità della Società di soddisfare o ripristinare la conformità ai requisiti di mantenimento della quotazione del NYSE American; l’effetto previsto sul bilancio derivante da ricapitalizzazione, emissioni azionarie, emissioni legate alle azioni, operazioni di conversione in azioni, misure di gestione del debito, riduzione del debito e riduzione delle azioni privilegiate; i benefici previsti dal piano di trasformazione della Società; le iniziative Lyocon, Orbit, SunCubes e Tekne; la tempistica, i risultati e il completamento del proposto acquisto di Tekne; il procedimento di revisione Golden Power; l'accesso al capitale; la liquidità; gli investimenti strategici; l'integrazione; i ricavi operativi; e i piani di crescita della Società.

Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare una differenza sostanziale nei risultati effettivi rispetto a quelli espressi o impliciti, inclusi rettifiche derivanti dalla chiusura dell'esercizio, dal consolidamento, dalla valutazione, dalla revisione del Comitato di revisione contabile o del revisore indipendente; differenze tra il patrimonio netto preliminare e definitivo e altre informazioni finanziarie; la possibilità che le informazioni preliminari del mese di maggio non siano indicative dei risultati finanziari di fine trimestre o futuri; una decisione da parte della NYSE American che la Società non ha ripristinato o mantenuto la conformità; la mancata realizzazione di progressi nell'ambito della conformità; l'incapacità di accedere a capitale o finanziamenti sufficienti; rischi relativi all'indebitamento esistente, obbligazioni di azioni privilegiate e altre passività; l'effetto diluitivo di emissioni attuali o future; effetti avversi di emissioni o rivendite sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie della Società; cambiamenti nel fair value del debito, garanzie, passività SEPA o altri strumenti; vincoli di liquidità; la possibilità che il rafforzamento del bilancio, della capitalizzazione o di azioni di gestione delle passività non supportino il processo di Golden Power come previsto; ritardo, condizioni o rifiuti nel processo Golden Power; mancato completamento o finanziamento dell'acquisizione di Tekne; incapacità di completare o integrare investimenti strategici; mancato ottenimento dei ricavati previsti o dei risultati operativi previsti; e altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la Securities and Exchange Commission. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, tranne quanto imposto dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

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