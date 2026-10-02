NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), la società della piattaforma integrata di prossima generazione per doppio uso di difesa e sicurezza, ha presentato oggi Site Dome, un'offerta in bundle per la protezione di siti industriali e la resilienza operativa, che integra una sorveglianza tramite droni supervisionata a distanza con il software di resilienza operativa Orbit, e ha annunciato di aver presentato la sua prima proposta per Site Dome a un importante produttore globale nel settore aerospaziale e della difesa, con un fatturato annuale nel 2025 di oltre 500 milioni di dollari, più di 1.000 dipendenti e operazioni in diverse località.

L'Azienda ha annunciato inoltre che NUBURU Defense Italy S.r.l. (“NDI”) è stata costituita oggi, 1º ottobre 2026. NDI è completamente controllata da NUBURU Defense LLC, una filiale di NUBURU, Inc., e funge da sub-holding italiana, costituita per detenere e gestire la partecipazione di controllo in Tekne S.p.A. ad acquisizione avvenuta. NDI dovrà inoltre occuparsi della presentazione e della comercializzazione della capacità di difesa, sicurezza e resilienza operativa in Italia di NUBURU.

Aspetti principali

Presentazione di Site Dome: La prima offerta integrata realizzata sulla base del suo modello delle "fabbriche tecnologiche" di NUBURU, che riunisce prodotti specializzati, competenze dei partner e le conoscenze ingegneristiche di NUBURU in un'unica soluzoine per i clienti per la protezione industriale e la continuità delle operazioni critiche.

La prima offerta integrata realizzata sulla base del suo modello delle "fabbriche tecnologiche" di NUBURU, che riunisce prodotti specializzati, competenze dei partner e le conoscenze ingegneristiche di NUBURU in un'unica soluzoine per i clienti per la protezione industriale e la continuità delle operazioni critiche. Prima proposta inviata a un cliente: una configurazione iniziale di sito singolo che rappresenta un investimento di circa 0,7 milioni di dollari nel corso di tre anni, inclusi circa 0,2 milioni di dollari in possibili commissioni di servizio ricorrenti, soggetta ad accordo e implementazione. Si tratta di condizioni proposte, non di un contratto aggiudicato né di un fatturato annuo ricorrente (ARR) concordato.

una configurazione iniziale di sito singolo che rappresenta un investimento di circa 0,7 milioni di dollari nel corso di tre anni, inclusi circa 0,2 milioni di dollari in possibili commissioni di servizio ricorrenti, soggetta ad accordo e implementazione. Si tratta di condizioni proposte, non di un contratto aggiudicato né di un fatturato annuo ricorrente (ARR) concordato. Modello ricorrente basato su servizio: opzioni di servizio a 12 e 36 mesi, con l'opzione di 36 mesi che include attrezzature di proprietà del fornitore e assistenza durante l'intero ciclo di vita e nessun acquisto iniziale separato di hardware da parte del cliente.

opzioni di servizio a 12 e 36 mesi, con l'opzione di 36 mesi che include attrezzature di proprietà del fornitore e assistenza durante l'intero ciclo di vita e nessun acquisto iniziale separato di hardware da parte del cliente. NDI costituita il 1º ottobre: un passo fondamentale in direzione del closing dell'acquisizione di Tekne nel quadro dell'autorizzazione Golden Power concessa dal governo italiano ad agosto 2026.

un passo fondamentale in direzione del closing dell'acquisizione di Tekne nel quadro dell'autorizzazione Golden Power concessa dal governo italiano ad agosto 2026. Realizzato per future espansioni: un'architettura modulare progettata per estendersi su siti aggiuntivi, stazioni di droni, flussi di lavoro e rilevamento, compresa la funzione opzionale di monitoraggio passivo dello spazio aereo.

Site Dome connette gli eventi dei siti a risposte registrate

I siti industriali e le infrastrutture mission-critical hanno bisogno di più di semplici videocamere fisse. Site Dome aggiunge l'osservazione mobile sul campo ed è progettato per collegare eventi pertinenti alle procedure operative del cliente, aiutando il lavoro dei reparti di sicurezza e operazioni a lavorare sulla base di dati e piani condivisi. L'offerta è strutturata in tre livelli modulari che i clienti possono adottare in modo progressivo:

Livello 1 – Osservazione del sito. Le stazioni “Drone-in-a-box” supportano missioni pianificate e in risposta a eventi sotto la supervisione di un pilota remoto, nel rispetto delle condizioni operative e delle autorizzazioni applicabili, fornendo osservazioni visive e termiche alla sala di controllo del cliente.

Le stazioni “Drone-in-a-box” supportano missioni pianificate e in risposta a eventi sotto la supervisione di un pilota remoto, nel rispetto delle condizioni operative e delle autorizzazioni applicabili, fornendo osservazioni visive e termiche alla sala di controllo del cliente. Livello 2 – Connessione a Orbit. Orbit collega gli eventi all'interno dell'ambito concordato alle risorse critiche interessate, ai processi che dipendono da essi, al piano di continuità operativo applicabile e al personale responsabile, e conserva la cronologia, le decisioni e i risultati sotto forma di documentazione verificabile.

Orbit collega gli eventi all'interno dell'ambito concordato alle risorse critiche interessate, ai processi che dipendono da essi, al piano di continuità operativo applicabile e al personale responsabile, e conserva la cronologia, le decisioni e i risultati sotto forma di documentazione verificabile. Livello 3 – Monitoraggio opzionale dello spazio aereo. Il rilevamento passivo di Safe-Dome aggiunge un'ulteriore origine degli eventi mediante il rilevamento e la classificazione di emissioni riconoscibili di droni e sostenendo l'escalation. Questa configurazione opzionale richiede una valutazione separata; le contromisure attive esulano dal servizio proposto.

In un esempio di evento perimetrale, un allarme in prossimità di un’area critica fa scattare una richiesta di verifica; l’operatore dell’UAS controlla le condizioni e, ove consentito, percorre una rotta approvata; la sala di controllo riceve le osservazioni; Orbit inserisce l'evento nel suo contesto commerciale e il personale autorizzato decide e assegna la risposta. L'autorità di volo rimane all'operatore dell'UAS e le decisioni spettano al personale del cliente, mentre Site Dome è progettato per fornire le prove, il contesto e registri tracciabili che trasformano un avviso di un sito in una risposta coordinata e documentata.

Prima proposta a un cliente

La prima proposta per Site Dome di NUBURU è stata presentata a un importante produttore globale nel settore aerospaziale e della difesa e copre la sorveglianza mobile in un sito industriale esteso, integrando le videocamere e la sala di controllo esistenti del cliente. La configurazione iniziale proposta integra i Livelli 1 e 2 per un sito, con la consapevolezza dello spazio aereo di Safe-Dome disponibile come estensione opzionale soggetta a una valutazione e a un'offerta separate per il sito.

La proposta è strutturata come un servizio ricorrente: i costi di distribuzione e operativi sono trasmessi tramite commissioni di servizio anziché un acquisto iniziale di hardware separato, con pagamenti anticipati dei servizi richiesti. Se sottoscritta e implementata, l'offerta potrebbe generare entrate ricorrenti di software e servizi gestiti per ogni sito di installazione per la durata dell'installazione.

NUBURU Defense Italy e il percorso verso il closing di Tekne

La costituzione di NDI segna un passo importante in direzione del closing dell'acquisizione pianificata di Tekne S.p.A. ai sensi dell'autorizzazione Golden Power già ricevuta dal governo italiano. Tekne, fondata nel 1990, conta su circa 185 dipendenti tra Ortona, Poggiofiorito e Guastalla. In seguito al completamento dell'acquisizione, NDI inizialmente deterrà e gestirà la partecipazione di controllo di NUBURU Defense LLC in Tekne. Il completamento rimane subordinato al completamento delle restanti fasi di chiusura e al rispetto delle condizioni applicabili previste dall’autorizzazione Golden Power.

NDI fornirà un quadro di riferimento comune per l'architettura di sistema, le interfacce riutilizzabili, l'ingegneria coordinata, la qualifica dei prodotti e la gestione della proprietà intellettuale per le attività e i partner in Italia di NUBURU. Il modello mantiene le competenze specializzate relative ai prodotti all'interno delle attività operative, mentre NDI ha lo scopo di trasformare le loro tecnologie complementari in soluzioni integrati e replicabili, quali Site Dome. All'interno di Site Dome, Orbit contribuisce con il software di resilienza operativa, il partner UAS fornisce e gestisce il servizio di volo e le capacità di Tekne sono nella condizione di supportare l'integrazione del sistema e il livello di Safe-Dome a seguito della conclusione dell'acquisizione e degli accordi di integrazione pertinenti. La competenza di Lyocon nel campo della fotonica rappresenta un percorso di espansione futura, soggetto a qualificazione e con un ambito di applicazione distinto.

Espansione della piattaforma a doppio uso di NUBURU nei mercati della difesa e civili

Site Dome esemplifica l'obiettivo strategico del doppio uso di NUBURU: integrare tecnologie riutilizzabili dalle sue fabbriche di tecnologia e dai partner specializzati con le competenze di integrazione del Gruppo per servire i clienti nei settori di difesa e sicurezza e le operazioni civili mission-critical. L'obiettivo è ampliare la portata commerciale di queste capacità in diversi mercati, riutilizzare l'investimento in ingegneria e sviluppare entrate ricorrenti dai servizi. Site Dome è stato progettato per una distribuzione ripetibile, con interfacce e procedure comuni adeguate alle esigenze di ciascun sito per ridurre il lavoro ripetitivo dell'integrazione e sostenere l'espansione in diversi siti e flussi di lavoro. Un'espansione a titolo esemplificativo a un totale di tre siti presso il primo potenziale cliente potrebbe rappresentare un'opportunità del valore di vari milioni di dollari nell'arco di tre anni, con servizi ricorrenti che aumenterebbero di pari passo con l'implementazione. Si tratta di uno scenario ipotetico, non di un'implementazione già confermata da parte del cliente; ogni sito aggiuntivo richiederebbe una valutazione e un accordo separato, e la condivisione dei servizi o requisiti diversi per i singoli siti potrebbero modificare i prezzi.

Il mercato di riferimento di Site Dome comprende siti industriali e infrastrutture di importanza critica nei settori aerospaziale e della difesa, dell’energia e dei servizi pubblici, dei trasporti e della logistica, chimico e in altri ambiti in cui la sicurezza, la protezione o la continuità operativa sono essenziali. Comprende inoltre strutture soggette a specifici obblighi normativi, quali il quadro normativo Seveso III che disciplina i rischi di incidenti gravi che coinvolgono sostanze pericolose. L'offerta è pensata per supportare le procedure esistenti dei clienti in materia di sicurezza e resilienza attraverso un monitoraggio integrato, una risposta coordinata agli incidenti e registrazioni operative verificabili, con ogni configurazione valutata in base ai requisiti operativi e normativi specifici del sito. A titolo indicativo delle dimensioni del fenomeno, l’ISPRA ha segnalato che, a novembre 2025, circa 1.000 stabilimenti italiani rientravano nel quadro normativo della direttiva Seveso. Si tratta di un segmento delle opportunità più ampie e si sovrappone ai settori sopra citati; non rappresenta un conteggio dei potenziali clienti qualificati né un mercato potenziale totale convalidato. Il potenziale commerciale dipende dall’idoneità del sito, dalla domanda dei clienti, dall’ambito di implementazione e dai prezzi.

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU, ha dichiarato: “Site Dome è il nostro modello di piattaforma in azione. Prendiamo le capacità specializzate delle nostre fabbriche e dei nostri partner tecnologici e le integriamo in un'unica offerta, distribuendola come un servizio che i clienti possono estendere da un sito all'altro. NDI assegna a quel modello la propria sede industriale e commerciale in Italia. Il nostro obiettivo è riutilizzare questi elementi costitutivi per diversi clienti e sedi e creare una base crescente di ricavi ricorrenti derivanti dai servizi man mano che la piattaforma si sviluppa.”

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC, ha aggiunto: "Con l'autorizzazione Golden Power in mano, la costituzione di NDI rappresenta un passo concreto verso il closing di Tekne. NDI ora ci garantisce la struttura italiana per progredire verso il closing e coordinare l'attuazione industriale. La nostra prima proposta di Site Dome mostra ai clienti come intendiamo fornire le capacità della piattaforma: ingegneria specialistica, operazioni sul campo e software che operano in sinergia, con servizi ricorrenti a supporto di ogni implementazione per tutto il suo ciclo di vita."

Informazioni su NUBURU Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è un'azienda fornitrice di piattaforme integrate di prossima generazione a doppio uso per difesa e sicurezza, che sviluppa capacità orchestrate da software e abilitate all'hardware per i settori di difesa e sicurezza, infrastrutture critiche e mercati della resilienza digitale. La sua strategia include tecnologie a energia diretta e non cinetiche, guerra elettronica e mobilità di difesa, software per la resilienza operativa e produzione e assistenza avanzate. NUBURU ambisce a riunire le capacità modulari in soluzioni scalabili per i clienti e convertire le sue opportunità commerciali in ordini contrattuali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nuburu.net .

Informazioni su NUBURU Defense LLC

Una controllata di NUBURU, NUBURU Defense LLC supporta la strategia della piattaforma Defense & Security tramite lo sviluppo industriale, l'integrazione della tecnologia e le iniziative commerciali. NUBURU Defense Italy S.r.l. è stata fondata per sostenere il coordinamento e lo sviluppo della piattaforma italiana. La partecipazione da parte di aziende e partner è soggetta alle relative intese contrattuali, allo stato della transazione e alle approvazioni applicabili.

Informazioni su NUBURU Subsidiary Inc

Nuburu Subsidiary, Inc., una sussidiaria di NUBURU, è proprietaria di Lyocon S.r.l., un'azienda italiana di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi a laser. Lyocon supporta le attività laser in ambito industriale di NUBURU e lo sviluppo di possibili applicazioni a doppio uso.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, e successive modifiche. Le dichiarazioni che non costituiscono fatti storici sono da considerarsi previsionali, comprese quelle relative al modello operativo di NDI e al suo ruolo iniziale di sub-holding, compresa la detenzione e la gestione della partecipazione di controllo in Tekne in seguito al completamento dell'acquisizione; il ruolo di NDI nell'avanzamento verso il closing di Tekne ai sensi dell'autorizzazione Golden Power; lo sviluppo, l'integrazione e la commercializzazione dell'offerta di Site Dome; la prima proposta a un cliente per Site Dome, la sua conversione in contratti, la tempistica, l'ambito, la determinazione dei prezzi e le entrate ricorrenti; la possibile espansione nei siti dei clienti; le possibili applicazioni in settori mission-critical e in siti industriali regolamentati; l'attuazione della strategia di doppio utilizzo di NUBURU; l'integrazione della piattaforma, la qualifica, le sinergie e la scalabilità; e le capacità e le opportunità commerciali future.

La proposta relativa a Site Dome descritta nel presente comunicato stampa costituisce una proposta presentata, non un contratto aggiudicato, un’implementazione, un ricavo contabilizzato, un portafoglio ordini o un ARR contrattualizzato. Le tariffe proposte sono indicative, arrotondate e senza IVA; i valori contrattuali e i ricavi effettivi dipenderanno dall’ambito di applicazione e dai termini concordati. La consegna rimane soggetta all’accordo, alla disponibilità del sito e alle autorizzazioni applicabili. Le operazioni con i droni dipendono dalle condizioni operative, meteorologiche, di sicurezza e autorizzative e non implicano un volo continuo né un decollo immediato garantito. La proposta del pacchetto iniziale comprende i Livelli 1 e 2; il rilevamento opzionale Safe-Dome richiede una valutazione e un accordo separati e la copertura dipende dal sito e dal target. Le future funzionalità nel campo della fotonica richiederebbero una qualificazione. Lo scenario illustrativo di espansione in tre sedi presuppone tale adozione, ma non definisce la domanda da parte dei clienti né un piano di implementazione definitivo.

Tali dichiarazioni riflettono le aspettative e le ipotesi attuali e sono soggette a rischi che potrebbero portare a risultati effettivi sostanzialmente diversi, tra cui ritardi nelle transazioni; il mancato soddisfacimento delle condizioni applicabili di Golden Power; la mancata acquisizione di ordini da parte dei clienti, di finanziamenti o delle autorizzazioni richieste; variazioni nell’ambito di applicazione o nei prezzi; vincoli tecnici e specifici del sito; requisiti di integrazione, qualificazione, sicurezza informatica e sicurezza; ritardi negli appalti; concorrenza; vincoli legati alla catena di approvvigionamento e al personale; fluttuazioni dei tassi di cambio; e altri rischi descritti nei documenti di NUBURU depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense. Le tariffe proposte e lo scenario illustrativo di espansione non costituiscono ricavi contrattuali, portafoglio ordini o previsioni finanziarie. L'adozione effettiva e i ricavi potrebbero risultare sostanzialmente inferiori, fino ad arrivare a zero. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, salvo nei casi previsti dalla legge.

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Fonte: NUBURU, Inc.





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