NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) ("NUBURU" o l'"Azienda") ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo sito web aziendale all'indirizzo www.nuburu.net e del sito web ripensato per le relazioni con gli investitori su ir.nuburu.net. I siti web offrono a clienti, partner e azionisti una visione più chiara della piattaforma di Defense & Security di NUBURU e accesso alle informazioni aziendali e finanziarie.

I siti web rispecchiano la strategia di NUBURU per connettere i veicoli per guerra elettronica e speciali di Tekne, le competenze in ambito di laser e fotonica di Lyocon e il software di resilienza operativa di Orbit all'interno di una piattaforma comune per difesa, sicurezza e applicazioni civili.

Una visione più chiara della piattaforma di Defense & Security

Il sito web aziendale spiega in che modo le tecnologie e le capacità industriali di NUBURU si integrino, per coprire:

Tecnologie di laser e fotonica, mobilità per guerra elettronica e difesa, software di resilienza operativa e produzione avanzata e supporto.

Tekne, Lyocon e Orbit, e la strategia di integrazione della tecnologia e di commercializzazione dell'Azienda.

Applicazioni di difesa e civili, programma di sviluppo, dirigenza esecutiva e consulenti strategici.

Informazioni sugli investitori in un unico posto

Il sito web ridisegnato per le relazioni con gli investitori integra la strategia della piattaforma dell'Azienda con notizie e presentazioni, documenti depositati presso la SEC, informazioni sulle azioni, documenti relativi alla governance, contatti per gli investitori e iscrizioni agli avvisi via e-mail.

"Stiamo riunendo tecnologie complementari e attività operative in un'unica piattaforma comune di Defense & Security", ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU. "I nostri nuovi siti web spiegano tale strategia e offrono agli azionisti un accesso più semplice a tutte le informazioni necessarie per seguire la nostra attuazione.”

“Clienti e partner possono vedere sia le capacità di ogni attività sia come possono operare in sinergia", ha dichiarato Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC. "Il sito web aziendale presenta la nostra offerta negli ambiti di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche."

Visitate i nuovi siti web: www.nuburu.net | ir.nuburu.net

Informazioni su NUBURU Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) sviluppa sistemi orchestrati dal software e supportati dall'hardware per la difesa e la sicurezza, le infrastrutture critiche e la resilienza digitale. La sua piattaforma a duplice uso per la difesa e la sicurezza riunisce tecnologie a energia diretta e altre tecnologie non cinetiche, guerra elettronica e mobilità della difesa, software per la resilienza operativa, nonché produzione avanzata e manutenzione. NUBURU desidera integrare queste capacità modulari in base ai requisiti dei clienti e sostenerli nel corso della loro vita utile.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nuburu.net e seguire NUBURU su X .

Informazioni su NUBURU Defense LLC

Una controllata di NUBURU, NUBURU Defense LLC supporta la strategia della piattaforma Defense & Security tramite lo sviluppo industriale, l'integrazione della tecnologia e le iniziative commerciali. Detiene una quota di maggioranza del 70% in Tekne S.p.A. e controlla Orbit S.r.l. tramite attraverso i diritti di nomina dei membri del consiglio di amministrazione. NUBURU Defense Italy S.r.l. è stata fondata per sostenere il coordinamento e lo sviluppo della piattaforma di difesa italiana.

Tekne sviluppa sistemi per guerra elettronica e progetta e produce veicoli speciali e tattici. Orbit fornisce software per resilienza operativa per la pianificazione della continuità operativa, il coordinamento degli incidenti e la rendicontazione verificabile.

Informazioni su NUBURU Subsidiary Inc.

NUBURU Subsidiary, Inc. è proprietaria di Lyocon S.r.l., un'azienda italiana di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser. Lyocon supporta le attività laser in ambito industriale di NUBURU e lo sviluppo di capacità di fotonica per le possibili applicazioni a doppio uso.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, e successive modifiche. Le presenti dichiarazioni comprendono la strategia della piattaforma di NUBURU, l'integrazione della tecnologia, i piani di commercializzazione, il percorso di sviluppo e i vantaggi previsti dei suoi nuovi siti web. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente a causa dei finanziamenti e delle risorse disponibili, dello sviluppo e dell'integrazione tecnica, della domanda dei clienti, dei tempi di approvvigionamento, dei requisiti normativi e di controllo delle esportazioni, i rischi legati alla sicurezza informatica e gli altri rischi descritti nei documenti depositati presso la SEC di NUBURU. Le dichiarazioni sono valide alla data del presente comunicato. NUBURU non si assume alcuna responsabilità di aggiornarle salvo nei casi previsti dalla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Relazioni con gli investitori di NUBURU: ir@nuburu.net

Contatto per i media: press@nuburu.net

Siti web: www.nuburu.net | ir.nuburu.net

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