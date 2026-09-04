NUBURU, Inc. (OTC Pink: BURUD), la società della piattaforma integrata di prossima generazione per doppio uso di difesa e sicurezza, ha annunciato oggi l'espansione del suo portafoglio di soluzioni ottiche a energia diretta nel settore delle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica attraverso la sua controllata al 100%, Lyocon S.r.l. ( " Lyocon " ). L'iniziativa amplia One Optical Systems Hub di NUBURU oltre il campo di battaglia, nelle operazioni di protezione di ogni giorno: ordine pubblico, posti di blocco e controllo degli accessi, risposte tattiche e protezione perimetrale, con una particolare attenzione iniziale al lancio negli Stati Uniti e negli Stati membri della NATO.

Un unico nucleo ottico. Due missioni di protezione.

Al centro del programma di sicurezza pubblica si trova un dispositivo accecante per offrire a operatori esperti una risposta ottica controllata e con autorizzazione umana da utilizzare nel momento di scarto decisivo in cui un comando verbale non è stato recepito ma la forza cinetica non costituisce una risposta proporzionata. Le configurazioni portatile, con montaggio su arma, su veicolo o in un punto fisso sono in fase di sviluppo per coprire il ventaglio completo di ambienti operativi in cui può avvenire tale scarto.

Entrambe le missioni condividono la stessa base: One Optical Systems Hub di NUBURU, un nucleo singolo di fotonica e ingegneria ottica a sostegno della sicurezza pubblica e delle misure ottiche di neutralizzazione degli UAS. Ciascuna missione mantiene i propri effetti, parametri operativi, margini di sicurezza, regole di interazione e percorso di convalida, ma si avvale di una progettazione comune per il controllo dei fasci, di un’architettura comune per l’individuazione dei bersagli e la misurazione della distanza, di processi produttivi condivisi e di una catena di approvvigionamento comune. Un unico investimento ingegneristico, due mercati potenziali, e una struttura dei costi che migliora via via che i volumi aumentano in entrambi i mercati.

L'architettura di sicurezza pubblica si sviluppa partendo dall'affidabilità dell'operatore sin dall'inizio: autorizzazione con intervento umano, telemetria laser, controllo dell’uscita in base alla distanza, interblocchi di sicurezza e registrazioni di attivazione a prova di manomissione. Per ogni sistema in servizio, NUBURU si impegna a offrire integrazione, calibrazione, aggiornamenti software, formazione degli operatori e supporto durante il ciclo di vita: il livello di servizio che trasforma una fornitura di hardware in relazioni durature con i clienti.

Contrasto degli UAS: lo stesso nucleo contro una minaccia in più rapido movimento

Il lavoro di NUBURU nell'ambito di contrasto degli UAS applica il nucleo ottico a uno dei problemi irrisolti più impellenti per la sicurezza in Occidente: piccoli velivoli senza equipaggio in volo sopra aeroporti, porti, impianti energetici e di servizi pubblici, istituti penitenziari, installazioni militari, confini e luoghi di grande affluenza. Gli operatori responsabili di tali siti devono affrontare lo stesso problema di proporzionalità dell'agente per strada. L'intercettazione cinetica raramente è disponibile sopra un'autostrada, una folla o una raffineria e le interferenze sono limitate laddove lo spettro radio sia oggetto di contesa o soggetto a restrizioni legali.

Il contrasto ottico interessa la capacità di visione del velivolo anziché la sua capacità di volare, senza frammentazione, caduta di detriti o impronta spettrale. Si tratta di un profilo di missione specificamente adatto agli ambienti popolati e densi di infrastrutture, in cui le incursioni dei droni causano maggiori danni e in cui le risposte esistenti di contrasto agli UAS sono più difficilmente dispiegabili. Poiché entrambe le missioni sono sviluppate nello stesso hub, lo sviluppo ingegneristico, le competenze acquisite e la capacità produttiva sviluppate nell’ambito di un programma vengono trasferiti direttamente all’altro, e un unico rapporto con il cliente può riguardare sia la sicurezza perimetrale che la protezione dello spazio aereo presso lo stesso sito.

Un universo di clienti vasto, frammentato e cronicamente trascurato

La dimensione dell'opportunità è una questione di registri federali. Il quadro di riferimento per l'ammissibilità del National Incident-Based Reporting System nel 2024 includeva 19,328 agenzie di forze dell'ordine e i dati raccolti dal personale FBI nel 2025 indicavano circa 752.000 agenti di polizia a tempo pieno solo negli Stati Uniti. La NATO comprende 32 Stati membri in Europa e America del Nord. NUBURU si rivolge alla polizia federale, statale e locale, ai servizi di sicurezza ai confini, alla polizia militare, alle unità di risposta sepciale e agli operatori di infrastrutture critiche in tale spazio, molti dei quali sono anche i primi clienti naturali per i dispositivi di contraso ottico per la neutralizzazione UAS.

Riferimenti di mercato: U.S. Bureau of Justice Statistics, Reati noti alle forze dell'ordine, 2024 ; FBI, Numero dei dipendenti delle forze dell'ordine, 2025 e NATO, Paesi membri . Queste cifre descrivono la presenza potenziale di mercato e non rappresentano previsioni relative a penetrazione, ricavi o risultati finanziari.

Una pipeline già in movimento

Tramite Lyocon, NUBURU sta sviluppando un percorso identificato di potenziali opportunità nel settore delle forze dell'ordine e della sicurezza protettiva negli Stati Uniti e nei paesi membri della NATO, in diverse fasi di sviluppo e valutazione dei clienti.

Per accelerare l'industrializzazione e l'accesso al mercato, NUBURU sta portando avanti discussioni preliminari e un coinvolgimento attivo presso produttori consolidati negli USA e in Europa di armi da fuoco, di elettroottica e di sistemi di difesa in merito all'integrazione e distribuzione dei prodotti. L'obiettivo è semplice: abbinare l'ingegneria dei sistemi ottici di NUBURU con partner già in possesso delle credenziali di certificazione, la capacità di produzione e le relazioni con i canali attraverso cui queste agenzie effettuano acquisti.

" Gli operatori delle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica hanno bisogno di strumenti per guadagnare tempo e prendere le distanze quando un comando verbale non ha l'effetto desiderato, ma l'uso della forza fisica non è proporzionato. È proprio in quel momento di scarto che gli agenti rischiano di subire lesioni e che gli esiti possono rivelarsi negativi, " ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU . "L'operatore che difende da un drone un aeroporto o una centrale elettrica deve affrontare lo stesso problema a un livello superiore e noi stiamo rispondendo a entrambi con lo stesso nucleo ottico. È questa la logica di One Optical Systems Hub: un investimento nell'ingegneria, due missioni di protezione, ognuna con la propria autorizzazione, i propri controlli di sicurezza e il proprio percorso di convalida. Con i partner industriali e di distribuzione giusti, possiamo superare le fasi di qualificazione e accedere al mercato degli Stati Uniti e dei paesi membri della NATO molto più rapidamente di quanto potremmo fare da soli."

Un percorso rigoroso verso l'implementazione

Il percorso di sviluppo di NUBURU si struttura attorno a convalida ingegneristica, test indipendenti sulla sicurezza dei laser e sui fattori umani, certificazione, revisione legale e di controllo delle esportazioni, requisiti in base alla giurisdizione dell'uso della forza e abilitazione dei clienti. Prestazioni, margini di sicurezza ed efficacia operativa rimangono soggetti al completamento dei relativi processi di test e certificazione.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (OTC Pink: BURUD) è un'azienda fornitrice di piattaforme integrate di prossima generazione a duplice uso per difesa e sicurezza che sviluppa capacità orchestrate da software e abilitate all'hardware per i settori di difesa e sicurezza, infrastrutture critiche e mercati della resilienza digitale. La sua strategia include effetti a energia diretta e non cinetici, EW/CEMA (guerra elettronica / attività cibernetiche ed elettromagnetiche), mobilità nel settore della difesa, software per la resilienza operativa e produzione avanzata dispiegabile.

Al termine del periodo transitorio di 20 giorni lavorativi successivo al frazionamento, si prevede che le azioni ordinarie della Società riprendano le negoziazioni sul mercato OTC Pink con il simbolo "BURUD." Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://ir.nuburu.net/corporate-profile/default.aspx .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni a carattere previsionale ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono, senza limitazione, dichiarazioni relative all'espansione nei mercati delle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica; lo sviluppo, il collaudo, la convalida, la qualificazione, la certificazione e la commercializzazione di sistemi abbaglianti a laser, di deterrenza visiva, di neutralizzazione ottica anti-UAS e di altri sistemi di protezione ottica; le prestazioni, la sicurezza e gli usi previsti di tali sistemi; la misura in cui i progressi in materia di ingegneria, qualificazione o produzione in un ambito di applicazione apportano benefici all'altro; le opportunità di mercato stimate negli Stati Uniti, nei paesi membri della NATO e nei mercati alleati; la pipeline di opportunità di NUBURU e Lyocon e la sua potenziale conversione in ordini di acquisto, portafoglio ordini contrattualizzato, ricavi contabilizzati o liquidità; le trattative e le attività di contatto con potenziali controparti nei settori industriale, manifatturiero, dell’integrazione di prodotti e della distribuzione; la negoziazione o la stipula di accordi definitivi; l’adozione da parte dei clienti; i ricavi derivanti dall’integrazione, dalla formazione e dal supporto durante il ciclo di vita e la più ampia strategia di NUBURU per difesa e sicurezza. Non sono stati stipulati accordi definitivi in relazione alle trattative di partnership sopra descritte e le opportunità individuate nella pipeline non costituiscono ordini di acquisto, portafoglio ordini contrattualizzato, ricavi contabilizzati né previsioni finanziarie.

Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi, tra cui il mancato o ritardato sviluppo, la convalida, la qualificazione, la certificazione o la commercializzazione dei sistemi previsti; l’incapacità di dimostrare la sicurezza, l’efficacia o l’accettazione da parte dei clienti; l’assenza di qualsiasi dichiarazione relativa alla garanzia della sicurezza oculare, alla prevenzione degli infortuni o all’efficacia operativa prima del completamento dei test e delle certificazioni applicabili; sicurezza laser, fattori umani, uso della forza, regole di ingaggio, spazio aereo, responsabilità per danno da prodotti difettosi, privacy, sicurezza informatica, controllo delle esportazioni e altri requisiti legali o normativi; rischi legati agli appalti pubblici, al budget dei clienti e alla tempistica dei programmi; l’incertezza dei dati relativi al mercato, alle agenzie e al personale e la possibilità che l’opportunità di mercato sia inferiore al previsto; la possibilità che le opportunità individuate nella pipeline non si traducano in ordini di acquisto, ricavi contabilizzati o liquidità; la possibilità che le discussioni preliminari e le attività di sensibilizzazione non sfociano in accordi definitivi o rapporti commerciali; rischi legati alla concorrenza, alla produzione, alla catena di approvvigionamento, all’integrazione e alla gestione; perdite operative, flusso di cassa negativo, future esigenze di finanziamento e diluizione; liquidità del mercato OTC, volatilità dei prezzi di mercato, il raggruppamento azionario e il relativo processo di operazione societaria, il ricorso presentato presso la NYSE American e i rischi relativi allo status di quotazione; e altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. I lettori non devono fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data in cui sono state formulat. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, tranne nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

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