NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) (“NUBURU” o la “Società”), una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a duplice impiego, oggi ha annunciato di aver completato l’acquisizione del 70% del capitale di controllo di Tekne S.p.A. (“Tekne”) tramite la propria società controllata NUBURU Defense LLC. Il closing notarile è stato perfezionato oggi in Italia, successivamente all’autorizzazione Golden Power concessa dal governo italiano il 5 agosto 2026. Gli azionisti storici di Tekne mantengono il controllo del restante 30%.

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Alessandro Zamboni

Il punto centrale è l’aspetto economico dell’operazione. NUBURU ha acquisito la quota aggiuntiva del 67,1% a un prezzo di acquisto fisso di 5,2 milioni di euro – 1,2 milioni di euro alla firma e 4 milioni di euro dilazionati fino a marzo 2027. L’operazione prevede inoltre un earn-out con un tetto di 20 milioni di euro, pagabile in contanti a partire dal 2028 e calcolato nella misura del 5% dei ricavi annui di Tekne secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP) degli Stati Uniti, con un pagamento annuo minimo garantito di 2 milioni di euro indipendentemente dai ricavi, entro il limite di 20 milioni di euro. L’operazione comprende anche la rinuncia a circa 29,7 milioni di euro di prestiti dei soci e altri crediti, che ora diventano capitale permanente di Tekne. L’opzione originaria tra contanti e azioni è stata eliminata: non saranno emesse azioni NUBURU per pagare l’earn-out.

In cambio NUBURU ottiene il controllo di un produttore nel settore difesa fondato nel 1990, con circa 185 dipendenti distribuiti in tre stabilimenti a Ortona, Poggiofiorito e Guastalla; circa 93,1 milioni di dollari (80,6 milioni di euro) di valore residuo dei programmi nel piano di produzione del 14 settembre 2026; capacità comprovate in vari segmenti – guerra elettronica, veicoli speciali e mobilità per la difesa; e una clientela che comprende diversi settori: difesa, protezione civile, sicurezza pubblica e industria.

L’acquisizione chiude una sequenza di 90 giorni che ha ridefinito le fondamenta di NUBURU: circa 16,75 milioni di dollari di debito rimborsati integralmente con i proventi dell’offerta pubblica da 38,0 milioni di dollari; un secondo trimestre consecutivo di patrimonio netto positivo, con attività totali pari a 69,12 milioni di dollari al 30 giugno 2026; l’autorizzazione Golden Power del governo italiano concessa il 5 agosto 2026; il ritorno di BURU sul NYSE American il 14 settembre 2026; e ora la proprietà della base industriale su cui verrà sviluppata e consegnata la piattaforma Defense & Security della Società a clienti italiani, statunitensi, NATO e alleati.

“ Ci siamo posti l’obiettivo di creare un’impresa nel settore difesa verticalmente integrata, e oggi possediamo l’intera filiera: energia diretta grazie a Lyocon, guerra elettronica e veicoli tramite Tekne, software per la resilienza operativa con Orbit e gli stabilimenti per realizzare tutto questo in un Paese membro della NATO”, spiega Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo del CdA e Co-amministratore delegato NUBURU. “Abbiamo concordato un prezzo di acquisto fisso di 5,2 milioni di euro per la quota aggiuntiva del 67,1% in un’azienda di 36 anni con un portafoglio di programmi da 93 milioni di dollari, insieme alla ricapitalizzazione concordata e a un earn-out in contanti. Per pagare quest’ultimo non saranno emesse azioni NUBURU. Questo è il tipo di allocazione del capitale che i nostri azionisti possono aspettarsi da noi. L’autorizzazione Golden Power concessa dal governo italiano è stata un traguardo fondamentale per questa acquisizione. Ora passiamo all’esecuzione”.

“La capacità di guerra elettronica Tactical Bubble di Tekne e la sua ingegneria dei veicoli speciali sono esattamente i livelli industriali attorno ai quali è stata progettata la nostra piattaforma”, aggiunge Dario Barisoni, Co-amministratore delegato NUBURU e Amministratore delegato NUBURU Defense LLC. “Ora possiamo rispondere a un requisito di un cliente NATO o alleato con la nostra sorgente laser, il nostro veicolo, il nostro software di missione e la nostra linea di produzione. Possedere l’intera filiera, all’interno dell’Europa, è ciò che i clienti chiedono e ciò che pochissimi fornitori sono in grado di offrire”.

Termini dell’operazione

L’accordo rivisto riduce l’earn-out complessivo massimo dovuto agli azionisti storici di Tekne da 29,692 milioni di euro a 20 milioni di euro – una riduzione di 9,692 milioni di euro, equivalente a circa il 32,6%. L’earn-out continua a essere calcolato nella misura del 5% dei ricavi annui di Tekne secondo i GAAP degli Stati Uniti per il periodo 2027-2036, con un pagamento annuo minimo garantito di 2 milioni di euro e nessun ulteriore pagamento una volta raggiunto il tetto di 20 milioni di euro. I pagamenti saranno effettuati in contanti entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2028, in sostituzione dell’opzione originaria tra contanti e azioni, eliminando così l’emissione di azioni legata all’earn-out. NUBURU e NUBURU Defense LLC sono responsabili in solido per il prezzo di acquisto fisso e per l’earn-out, e quest’ultimo è soggetto a clausole contrattuali di accelerazione.

Il prezzo di acquisto fisso per la quota aggiuntiva del 67,1% è di 5,2 milioni di euro, di cui 1,2 milioni di euro versati alla firma e 4 milioni di euro dilazionati in quattro rate uguali fino a marzo 2027. Separatamente, il titolare del prestito convertibile NUBURU da 1,74 milioni di dollari, emesso come corrispettivo per l’acquisizione della quota iniziale del 2,9% di Tekne, convertirà il titolo in 34.870 azioni ordinarie NUBURU, secondo i termini a numero di azioni fisso originariamente concordati, equivalenti a un prezzo di conversione rettificato per il frazionamento azionario di 49,90 dollari per azione (circa 50 dollari).

Al closing, NUBURU, anche per conto di NUBURU Defense LLC, ha rinunciato irrevocabilmente a circa 29,7 milioni di euro di prestiti dei soci e altri crediti, trasformandoli in un conferimento permanente e non rimborsabile al patrimonio netto di Tekne. La rinuncia rafforza in misura sostanziale la base patrimoniale di Tekne fin dal primo giorno, preservando al contempo la struttura proprietaria 70% / 30% – il capitale di NUBURU è già impiegato all’interno dell’impresa anziché figurare come credito infragruppo.

Circa 93,1 milioni di dollari di valore residuo dei programmi, con ulteriori opportunità di riattivazioni

Il piano di produzione formulato dal gruppo dirigente Tekne, datato 14 settembre 2026, registra circa 93,1 milioni di dollari (80,6 milioni di euro) di valore residuo del portafoglio, relativo a programmi nei settori difesa, protezione civile, sicurezza pubblica e industriale. Questa cifra è una misura operativa gestionale preliminare e non sottoposta a revisione contabile, riferita al 100% di Tekne; comprende voci soggette a opzioni, accordi quadro o requisiti di attivazione e non rappresenta un portafoglio ordini firmato alla data del closing né una previsione di ricavi. L’equivalente in dollari statunitensi utilizza il tasso di riferimento BCE del 14 settembre 2026 di 1 euro = 1,1551 dollari ed è fornito per comodità.

Oltre al portafoglio registrato, NUBURU sta agendo immediatamente per perseguire la riattivazione di alcuni programmi selezionati relativi a veicoli per la difesa e alla mobilità, comprese procedure di approvvigionamento già ritirate e contratti di fornitura risolti. Queste opportunità subordinate a condizioni sono escluse dal portafoglio riportato e non costituiscono aggiudicazioni attuali; qualsiasi riattivazione è soggetta alle decisioni delle autorità competenti e a definitivi accordi contrattuali.

Ulteriori priorità commerciali comprendono programmi successivi relativi a veicoli speciali, applicazioni di guerra elettronica e antidrone e opportunità internazionali nella mobilità per la difesa, sfruttando le consolidate relazioni con i clienti Tekne insieme alla rete di partner del più ampio gruppo NUBURU.

Controllo dell’intera filiera: laser, guerra elettronica, veicoli e software in un’unica piattaforma

Tekne fornisce i livelli di guerra elettronica e veicoli della piattaforma modulare NUBURU, comprese le capacità Tactical Bubble e l’ingegneria dei veicoli speciali, che NUBURU sta combinando con l’ingegneria laser e fotonica Lyocon, il software Orbit per la resilienza operativa e le iniziative di produzione implementabili del gruppo al fine di mettere in campo sistemi mobili antidrone e di guerra elettronica, nodi di supporto al comando e soluzioni di protezione delle infrastrutture cruciali. Il modulo separato Orbit di deconflittualità per la difesa è ancora in fase di sviluppo e di validazione istituzionale; i pacchetti missione integrati restano soggetti a qualificazione tecnica, requisiti del cliente e autorizzazioni pertinenti.

Il modello commerciale della piattaforma è concepito per estendere ogni fornitura di equipaggiamenti in ricavi pluriennali di manutenzione, software, aggiornamenti e supporto al ciclo di vita, aggiungendo un’attività ricorrente alle nuove vendite di sistemi.

Opportunità di mercato e segnali di domanda

MarketsandMarkets stima il valore del mercato globale della guerra elettronica a 32,35 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita a 64,66 miliardi di dollari entro il 2031. Grand View Research stima il valore del mercato globale dei sistemi antidrone a 4,1 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita a 19,8 miliardi di dollari entro il 2033. Queste stime tra loro sovrapposte forniscono un contesto per i segmenti a cui NUBURU intende mirare; non sono cumulabili e non costituiscono previsioni dei ricavi della Società.

La domanda di capacità interoperabili, sovrane e rapidamente schierabili è in accelerazione in tutta la NATO e nell’Unione Europea. La sperimentazione DiBaX26 della NATO, a ottobre 2026 sta verificando l’efficienza di comunicazioni resilienti e dei collegamenti tra sensori antidrone, flussi di dati ed effettori. Il 12 ottobre il Consiglio dell’UE ha dato l’approvazione finale al programma di innovazione nella difesa AGILE da 115 milioni di euro per accelerarne le attività di sviluppo e collaudo. NUBURU ritiene che questo focus sull’integrazione e sul dispiegamento sia pienamente in linea con la propria strategia: combinare le capacità industriali di Tekne con software e fotonica.

Nuova leadership per Tekne

La nuova struttura di governance di Tekne prevede un consiglio di amministrazione di tre membri, con due amministratori designati da NUBURU Defense LLC e uno dagli azionisti storici, insieme a diritti di consenso della minoranza su specifiche materie riservate. Il generale Pietro Serino, ex Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, è stato scelto come Presidente del CdA; la sua nomina formale resta subordinata alle necessarie approvazioni societarie e regolamentari, inclusa quella dell’ANAC.

L’amministratore delegato designato vanta oltre 30 anni di esperienza nelle istituzioni italiane e nell’industria della difesa, compresi ruoli di vertice in vari segmenti – guerra elettronica, cyber e dominio dello spettro oltre che nei sistemi di missione – e con esperienza internazionale in Medio Oriente, Nord Africa e Asia-Pacifico. La Società prevede di annunciare a breve l’identità dell’amministratore delegato, dopo le necessarie approvazioni societarie.

Informativa normativa e finanziaria

Tekne manterrà la propria sede legale e i propri stabilimenti industriali per la difesa e la sicurezza in Italia, in conformità ai pertinenti requisiti Golden Power.

NUBURU fornirà ulteriori informazioni sull’acquisizione e depositerà i relativi accordi in un separato Current Report sul modulo 8-K. I bilanci di esercizio storici richiesti, compresi i rendiconti finanziari annuali sottoposti a revisione e le relative informazioni finanziarie pro forma non sottoposte a revisione saranno forniti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, compreso un modulo 8-K/A, se pertinente, in conformità ai requisiti SEC.

Informazioni su NUBURU Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a duplice impiego che sviluppa funzionalità abilitate dall’hardware e orchestrate tramite software per i settori della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture cruciali e della resilienza digitale. La sua strategia combina tecnologie alla base di sistemi non cinetici e a energia diretta, per la guerra elettronica (EW), programmi di mobilità per la difesa, software per la resilienza operativa e orchestrazione assistita dall’IA oltre a sistemi di produzione avanzata e assistenza di altissimo livello.

Per maggiori informazioni visitare www.nuburu.net e https://ir.nuburu.net/corporate-profile/default.aspx , e seguire NUBURU su X a https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su NUBURU Defense LLC

NUBURU Defense LLC è un controllata di NUBUR che promuove lo sviluppo della piattaforma Defense & Security della Società, che ora comprende una partecipazione di controllo del 70% in Tekne. NUBURU Defense Italy S.r.l. facilita il coordinamento e lo sviluppo della piattaforma italiana.

Informazioni su NUBURU Subsidiary Inc

NUBURU Subsidiary, Inc. è una controllata di NUBURU che detiene l’intero capitale di Lyocon S.r.l., un’impresa italiana di tecnologia laser specializzata nella progettazione, nella produzione e nell’integrazione di sistemi laser. Lyocon dà impulso all’attività laser di NUBURU e allo sviluppo di applicazioni industriali e per la difesa a duplice uso.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Le dichiarazioni diverse da quelle relative a fatti storici possono costituire dichiarazioni previsionali, individuabili da parole quali “potrebbe”, “prevedere”, “intendere”, “sarà”, “anticipare”, “ritenere”, “pianificare”, “obiettivo”, “potrebbe” o “sarebbe”, o le loro forme negative o varianti.

Le dichiarazioni previsionali comprendono dichiarazioni relative ai benefici attesi dell’acquisizione, agli obblighi successivi al closing, all’integrazione e alla ricapitalizzazione, alle nomine dei dirigenti proposte e alle relative approvazioni, alle future opportunità commerciali, alla riattivazione dei programmi e all’esecuzione degli ordini, alla crescita del mercato, allo sviluppo di prodotti, ai ricavi ricorrenti, alle condizioni di mercato, compresa la spesa per la difesa in Europa, e alla tempistica e al contenuto dei futuri documenti depositati presso la SEC. I dati finanziari storici richiamati nel presente comunicato sono quelli riportati nella relazione trimestrale di NUBURU sul modulo 10-Q per il trimestre chiuso al 30 giugno 2026, come modificato dal modulo 10-Q/A depositato il 22 settembre 2026, e nei precedenti comunicati stampa. Il valore residuo dei programmi di circa 93,1 milioni di dollari richiamato nel presente comunicato è una misura gestionale preliminare e non sottoposta a revisione contabile; la sua realizzazione dipende dall’attivazione dei programmi, dal capitale circolante, dalle consegne e dall’accettazione da parte dei clienti, e il dato non deve essere considerato un portafoglio ordini firmato né un’indicazione di ricavi futuri. La conversione delle opportunità commerciali resta subordinata a decisioni di approvvigionamento, contratti definitivi, autorizzazioni applicabili e requisiti di esecuzione.

I risultati effettivi potrebbero differire sensibilmente a causa di rischi e incertezze, tra cui: rischi di integrazione e di esecuzione; la performance operativa e il fabbisogno di capitale di Tekne; vincoli di liquidità e la capacità di far fronte agli obblighi di prezzo differito e di earn-out garantito, compresa l’eventuale accelerazione; modifiche, cancellazioni di ordini, ritardi di produzione e ritardi nell’accettazione o nel pagamento da parte dei clienti; la concorrenza, le decisioni di approvvigionamento e l’esito dei procedimenti relativi a programmi risolti o ritirati; le approvazioni richieste per le nomine dei dirigenti; la qualificazione e lo sviluppo dei prodotti; il rispetto delle condizioni Golden Power, dei controlli sulle esportazioni e di altri requisiti normativi; i rischi legati al mantenimento della quotazione; e altri fattori descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. Le dichiarazioni sono valide solo alla data in cui sono rese. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, salvo quanto richiesto dalla legge.

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