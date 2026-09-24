NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (già NTT Communications Corporation) oggi ha annunciato il lancio di “Pro", una nuova offerta all’interno della gamma docomo business SIGN ®1 , un servizio NaaS (network-as-a-service) focalizzato sull’IoT con funzionalità di sicurezza integrate. Progettato per supportare la diffusione globale e su larga scala di prodotti connessi, “Pro” aiuta i clienti a far funzionare e gestire decine di migliaia di connessioni IoT. Il servizio sarà disponibile a partire da marzo 2027.

Questa nuova offerta risponde alla necessità di ottenere una gestione operativa più avanzata attraverso il controllo centralizzato della connettività IoT nazionale e internazionale, l’automazione operativa e l’integrazione dei sistemi, al contempo migliorando la sicurezza.

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