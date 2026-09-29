NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. ("NTT DOCOMO BUSINESS"; in precedenza NTT Communications Corporation) e stc group, leader nell'abilitazione digitale in Arabia Saudita, hanno annunciato oggi il lancio di una soluzione di connettività IoT 1 per le attrezzature edili di Komatsu Ltd. (Komatsu) in Arabia Saudita, un paese con normative specifiche in materia di telecomunicazioni 2 .

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AI-generated Image of construction equipment

1. Contesto

Le attrezzature edili di Komatsu vengono impiegate in Arabia Saudita. L'azienda sta ampliando i propri servizi connessi tramite "Komtrax 3 ", un sistema telematico e di monitoraggio remoto che acquisisce dalle attrezzature edili dati operativi essenziali in modalità wireless. Mediante il monitoraggio in remoto, l'analisi dei dati e la manutenzione predittiva, il servizio è in grado di offrire una maggiore visibilità dell'utilizzo delle attrezzature, migliorando l'efficienza operativa e la competitività.

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