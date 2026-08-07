NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (in precedenza denominata NTT Communications Corporation) ha avviato uno studio e una prova di concetto in collaborazione con Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) per il miglioramento delle operazioni in remoto presso le miniere di rame di CODELCO grazie all'utilizzo di una All-Photonics Network (APN) IOWN ® . 1 Questa iniziativa rientra in un progetto di ricerca commissionato dal Ministero giapponese degli affari interni e delle comunicazioni. 2

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Conceptual Diagram of the Demonstration

Per rispondere alle difficoltà operative delle miniere di rame di CODELCO, l'iniziativa prevede la connessione di una miniera di rame a un centro operativo in remoto, distanti circa 1.500 km, tramite una rete APN IOWN.

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