NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (ex NTT Communications Corporation) e Classiq Technologies G.K., la controllata giapponese di Classiq Technologies Ltd., oggi hanno annunciato un memorandum di intesa per stabilire una collaborazione aziendale strategica finalizzata ad accelerare l'adozione aziendale del calcolo quantistico in Giappone.

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NTT DOCOMO BUSINESS and Classiq logos

La collaborazione prevede che NTT DOCOMO BUSINESS proponga e ceda la piattaforma di sviluppo del software quantistico di Classiq e collabori con Classiq per aiutare le aziende a identificare, sviluppare e convalidare i casi d'uso del calcolo quantistico.

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