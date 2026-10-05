Biedermann Motech , l'importante innovatore nel settore dei sistemi di impianti di nuova generazione per la colonna vertebrale e le estremità e delle soluzioni chirurgiche, oggi ha annunciato il lancio su mercati selezionati del MOSS EOS® System per il trattamento di bambini affetti da grave scoliosi a insorgenza precoce. 1

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La scoliosi a insorgenza precoce è una rara malattia pediatrica nella quale in cui alcuni casi può essere indicato l'intervento chirurgico. 2 Con un'iniziativa pionieristica, Biedermann Motech presenterà ora il primo MOSS EOS System al mondo dotato di MOSS!MODULARITY™ per mercati selezionati al di fuori degli Stati Uniti. Il MOSS EOS System comprende una piattaforma modulare di prodotti e tecnologie per interventi chirurgici alle deformità della colonna vertebrale in età pediatrica che favoriscono la crescita.

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