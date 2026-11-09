Nordson EFD , una società del gruppo Nordson (NASDAQ: NDSN), ha annunciato oggi il lancio del suo sistema a getto PICO Pµlse® XP HV progettato per applicazioni di assemblaggio estremamente precise (XP) che utilizzano fluidi ad alta viscosità (HV) come siliconi densi, grassi e adesivi che polimerizzano agli UV. Nuove formulazioni stanno rapidamente entrando nel mercato industriale grazie allo sviluppo continuo di nuovi prodotti in diversi settori, tra cui quello dell’ elettronica, medico e automotive. Nordson ha sfruttato le proprie competenze chiave e l'architettura strutturale consolidata nel tempo per innovare il sistema piezoelettrico a getto per un'erogazione di precisione senza contatto di questa nuova tipologia di materiali viscosi.

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Didascalia 1: Progettato per garantire prestazioni elevate, il sistema di erogazione PICO Pμlse XP HV eccelle in applicazioni esigenti, quali gli adesivi per incollaggio ottico e il riempimento preciso con una singola goccia.

La valvola a getto PICO Pµlse® XP HV è pronta per l’automazione e compatibile con il controller PICO ® Nexµs ™, caratterizzato da un ingombro ridotto che ne consente l’integrazione plug-and-play all’interno di una Smart Factory connessa. Nordson EFD è un azienda leader nella produzione di dosatori di precisione di fluidi e delle soluzioni di automazione, con sedi in tutto il mondo, laboratori di validazione e personale di assistenza tecnica.

La valvola a getto PICO Pµlse XP HV eroga depositi a partire da 1 nanolitro con velocità fino a 600 Hz (depositi al secondo) con un adeguato raffreddamento della valvola arriva a serie di erogazioni fino a 1000 Hz. Questa valvola rappresenta un aggiornamento rispetto alla valvola XP esistente ed è stata progettata per garantire una maggiore potenza di getto e la capacità di erogare fluidi a viscosità più elevata. La sua gamma più ampia di parametri di erogazione e l’attuatore piezoelettrico dedicato sono stati progettati per garantire una lunga durata e un funzionamento affidabile in ambienti di produzione esigenti. Guarda questo video per saperne di più.

La facilità d’uso per l’operatore è un fattore determinante nella progettazione del sistema a getto, che è dotato di un meccanismo di fermo senza attrezzi che facilita la sostituzione di fluidi e materiali in pochi secondi. La calibrazione autoregolante e la funzionalità di ricerca continua della posizione di corsa migliorano la ripetibilità da valvola a valvola e riducono la variabilità fino all’80%, consentendo finestre di processo più ristrette per le configurazioni multivalvola.

“PICO Pµlse XP HV è una soluzione di erogazione a getto indispensabile per il settore, che consente a ingegneri e integratori di macchine di erogare nuovi fluidi viscosi con la massima sicurezza. La nuova valvola a getto si inserisce perfettamente nella nostra attuale gamma di prodotti per l’erogazione ad alta precisione ed è supportata dall’approccio consulenziale di Nordson volto a risolvere le sfide specifiche dei clienti”, afferma Claude Bergeron, Product Line Manager di Nordson EFD. «I nostri esperti interni di gestione dei fluidi utilizzano questa tecnologia innovativa nei nostri laboratori di validazione in tutto il mondo per identificare le configurazioni di erogazione ottimali per applicazioni di assemblaggio semi-automatiche o completamente automatiche in tutti i settori manifatturieri».”

Informazioni su Nordson EFD

Nordson EFD progetta e produce sistemi di dosatura di precisione di fluidi sia da banco che in linee di assemblaggio automatizzate. Consentendo ai produttori di applicare con precisione la stessa quantità di fluido di assemblaggio su ogni singolo componente, ogni volta, EFD aiuta i clienti a migliorare il controllo dei processi e la produttività. Oltre a produrre siringhe e cartucce di alta qualità per il confezionamento di fluidi, l’azienda è anche leader nella formulazione di paste saldanti speciali per applicazioni di dosatura e stampa. Nordson EFD è all’avanguardia nell’introduzione sul mercato delle efficienze dell’Industria 4.0, aggiungendo un nuovo livello di controllo e connettività alle proprie soluzioni di microerogazione. Al servizio di un’ampia varietà di settori industriali da oltre 60 anni, Nordson EFD dispone di uffici, laboratori applicativi e personale di assistenza tecnica in tutto il mondo. Per saperne di più, visitate il sito nordsonefd.com e seguiteci su linkedin.com/company/nordson-efd .

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