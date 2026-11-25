NJ Bio, Inc. e Aruka Bio hanno annunciato lo sviluppo di ARK-101, un coniugato anticorpo-farmaco anti-HER2 di nuova generazione, progettato per preservare la potente attività antitumorale di trastuzumab deruxtecan (T-Dxd; Enhertu®) riducendo al contempo il rischio di malattia polmonare interstiziale, una tossicità dose-limitante chiave e una delle principali criticità legate alla sicurezza delle attuali terapie con ADC a base di deruxtecan.

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Peer-reviewed publication in npj Precision Oncology highlights a safer linker-payload approach for mitigating ILD using a translational ADC-induced ILD model. https://www.nature.com/articles/s41698-026-01465-3 Data Note: Control is Trastuzumab. Control and T-Dxd values are based on References 1 and 2, respectively; ARK-101 values are based on the mouse studies reported in this publication.

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Rachel Fernandes

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