A seguito del successo di una fase di prova di fattibilità e del continuo sviluppo ingegneristico degli ultimi 12 mesi, Nissan Technical Centre Europe (NTCE), il principale centro di ricerca e sviluppo di Nissan per le sue regioni globali, sta ampliando il suo utilizzo della piattaforma Sonatus ® Fastlane™ nel suo flusso di lavoro di validazione di pre-inizio della produzione (SOP, start-of-production). La raccolta di dati basata sugli eventi e l'analisi della causa principale della piattaforma hanno ridotto il tempo impiegato dagli ingegneri di NTCE a esaminare problemi legati al software dei veicoli da due settimane a due giorni.

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