NielsenIQ (NYSE: NIQ) (la “Società”, o “NIQ”), una società globale leader nell'intelligence dei consumatori, oggi ha annunciato che Jim Peck, Presidente e AD, e Mike Burwell, Direttore finanziario, parteciperanno a una conversazione informale alla J.P. Morgan Ultimate Services Investor Conference martedì 17 novembre 2026 alle 14:40 orario di New York. Una trasmissione in diretta sul web sarà disponibile sul sito di NIQ dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.nielseniq.com . Una registrazione della presentazione sarà inoltre disponibile sul sito web della Società.

Informazioni su NielsenIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) è una delle aziende principali nel settore dell'intelligence dei consumatori che offre la comprensione più completa dei comportamenti di acquisto dei consumatori.

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