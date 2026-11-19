NielsenIQ (NYSE: NIQ), una delle aziende principali nel settore dell'intelligence dei consumatori, oggi ha annunciato che Danny Lange e Chris Tung sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione della società, a partire dal 18 novembre 2026.

Lange apporta oltre trent'anni di leadership tecnologica, compresi incarichi senior in ambito di creazione e ampliamento delle capacità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico presso Google, Unity, Uber, Amazon e Microsoft. Tung apporta vasta esperienza nei settori operativo e dei beni di consumo e nel commercio digitale nella Grande Cina e nell'Asia-Pacifico attraverso incarichi dirigenziali in Shangri-La Asia, Alibaba, PepsiCo, L’Oréal e altre aziende globali.

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