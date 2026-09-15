NIQ (NYSE: NIQ), un’azienda leader nell’analisi dei consumatori, oggi ha annunciato il lancio di Digital Purchase GeoAudiences in cinque mercati europei. La nuova soluzione estende le funzionalità NIQ di segmentazione geografica del target a varie categorie digital-first, tra cui viaggi, automotive, tecnologia, telecomunicazioni e servizi finanziari.

Il lancio amplia l’offerta GeoPurchase di NIQ, che attualmente fornisce target segmentati nel settore consumer in 13 mercati internazionali. Digital Purchase GeoAudiences risponde alla crescente domanda da parte degli inserzionisti di informazioni sui target basata sugli acquisti per una gamma più ampia di settori digital-first e ambienti di shopping.

Combinando le informazioni NIQ sul commercio digitale con la struttura GeoPurchase, la soluzione aiuta gli inserzionisti a identificare le aree geografiche che mostrano una maggiore attività di shopping digitale.

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