NIQ (NYSE: NIQ), società leader di informazioni sui consumatori, ha annunciato oggi l'espansione di NIQ Product Insights (NPI) in Europa occidentale, con lo scopo di rafforzare il suo portafoglio di informazioni sui prodotti per aiutare i marchi e i retailer a comprendere meglio ciò che guida le scelte degli acquirenti e la crescita delle categorie. L'espansione porta capacità potenziate di intelligence dei prodotti in Austria, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera, sviluppando la disponibilità già esistente in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito.

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