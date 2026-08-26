NielsenIQ (NYSE: NIQ), azienda leader di consumer intelligence, ha annunciato oggi una collaborazione con The OpenAI Deployment Company (“DeployCo”) per ampliare ulteriormente la sua suite di prodotti IA nella NIQ Optiq Suite, tra cui NIQ Optiq Chat, Optiq Mobile e Optiq Bridge. La collaborazione si sviluppa a partire dalla crescita e dal dinamismo dei prodotti basati nativamente sull’IA segnalati da NIQ nei suoi risultati per il T2 e aiuterà NIQ ad ampliare e distribuire la propria intelligence proprietaria direttamente nei sistemi e flussi di lavoro aziendali utilizzati ogni giorno dai clienti.

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