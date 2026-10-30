Oggi, NielsenIQ (NYSE: NIQ) e Google hanno annunciato l'avvio di un'estesa collaborazione per la promozione del commercio agentico, con l'obiettivo di riunire il retail globale e l'intelligence dei prodotti di NIQ con l'ecosistema commerciale IA di Google al fine di migliorare la scoperta di prodotti e la disponibilità locale. NIQ e Google desiderano integrare il vasto Shopping Graph di Google comprendente oltre 60 miliardi di schede prodotto con la Commerce Intelligence di NIQ. NIQ nominerà inoltre Google Cloud come principale fornitore di servizi IA e cloud e prevede di distribuire Gemini for business tra la sua forza lavoro globale.

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