NielsenIQ (NYSE: NIQ), società leader di consumer intelligence, ha annunciato oggi che la sua controllata al 100% con sede in Australia, Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia), ha lanciato un'offerta condizionata fuori mercato per tutte le azioni in circolazione di The U Group & Co Limited (The U Group) come un’offerta pubblica di acquisto amichevole (Offerta). The U Group è una società con sede in Austrialia specializzata nella raccolta di dati sugli acquisti da parte dell'azienda stessa, previa autorizzazione dei consumatori tramite la sua ap RpeceiptJar, analisi delle ricevute e funzionalità di elaborazione dei dati gestite dall'intelligenza artificiale.

In relazione all'Offerta, NIQ Australia ha depositato la propria dichiarazione dell’offerente presso la Australian Securities and Investments Commission e ha inviato la documentazione relativa all’Offerta agli azionisti di The U Group in conformità ai requisiti normativi australiani applicabili.

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