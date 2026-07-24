NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nel settore della consumer intelligence, oggi ha annunciato l'espansione di Smart Insights basati sull'intelligenza artificiale nella sua piattaforma gfknewron ® . Riunendo i mercati e le categorie in un'unica visione, gfknewron consente alle aziende di trasformare rapidamente dati complessi riguardanti mercati, consumatori e catene di fornitura in informazioni chiare e utili.

Gli ultimi miglioramenti aiutano gli utenti a identificare tendenze, opportunità e driver di prestazioni in modo più rapido, riducendo i tempi necessari ad analizzare grandi set di dati e accelerando i processi decisionali, rendendoli più sicuri per i vari team.

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Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com





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