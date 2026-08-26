NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Sede centrale: Minato-ku, Tokyo; Presidente: Yasushi Shimokawa; TOKYO: 5491) è lieta di annunciare l'avvio della produzione in serie della sua "Lamiera di acciaio inox ultra-sottile e a larghezza ridotta" ottimizzata per la saldatura laser di aghi ultra-sottili da insulina. In risposta alla domanda crescente a livello globale, l'azienda ha impostato un sistema per garantire la fornitura stabile di questi materiali di alta qualità.

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The scale of the global diabetes crisis is expanding. In line with this trend, the global demand for insulin needles continues to escalate. Furthermore, insulin delivery is evolving toward "painless" experiences that reduce patient burden. Modern designs prioritize minimizing pain and bruising, leading to the widespread adoption of ultra-fine needles. This trend is further supported by the growing popularity of compact, portable pen injectors. Additionally, the global rise in weight-management medications—which also utilize these ultra-fine needles—is further accelerating market expansion. We supply NK-304NKM, a specialized stainless steel for thin-walled welded tubes used in medical and cosmetic applications, most notably for "painless needles". This material offers a superior combination of stable weldability and excellent drawability. Our quality advantage is highly recognized and valued throughout the global market.

Innovazione tecnologica: passaggio alla saldatura laser e avvio di un nuovo sistema di produzione in serie

La produzione di aghi da insulina comportava tradizionalmente la formazione di tubi da materiali di partenza dello spessore di 0,2 mm utilizzando la saldatura TIG o al plasma, seguita da trafilatura e trattamento termico per ottenere calibri ultra-sottili.

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NIPPON KINZOKU CO., LTD.

Divisione Processi Produttivi e Supporto

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