Oral‑B, il marchio n. 1 più utilizzato dai dentisti in tutto il mondo, oggi presenta la sua tecnologia di spazzolamento più avanzata: la gamma Oral‑B iO. Alimentata da un'esclusiva tecnologia di pulizia 2-in-1, iO è progettato per pulire in profondità in ogni spazio interdentale, spazzolare in modo più intelligente con guida alla pressione in tempo reale, e garantire risultati che sono clinicamente provati come migliori. L'evidenza è tutto, e niente pulisce come un Oral‑B iO.

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Oral-B iO10

Quasi tutti sanno che lo spazzolino elettrico è più efficace di quello manuale, ma non tutti sanno perché o cosa rende uno spazzolino elettrico unico rispetto agli altri. Oral‑B iO rende chiara questa differenza: più a fondo, più intelligente e più efficace.

Pulisce più in profondità: la tecnologia dietro al pulito

Al cuore di iO c'è un'esclusiva tecnologia 2-in-1: le rotazioni ultra precise della testina rotonda, assieme alle microvibrazioni generate dalle setole, agiscono in sinergia per sciogliere e rimuovere simultaneamente la placca. La potenza viene trasmessa direttamente alla punta di ogni singola setola tramite un sistema di Trasmissione magnetica lineare: il che significa che ogni setola si muove attivamente, raggiungendo gli spazi che gli spazzolini piatti non riescono a raggiungere.

Il segreto sta nella testina rotonda. Ispirata dagli strumenti odontoiatrici professionali, la testina si avvolge attorno ad ogni singolo dente piuttosto che passare su più denti contemporaneamente. Questo significa che iO pulisce dagli spazi interdentali fino al bordo gengivale, dietro i denti e in profondità nei molari posteriori, garantendo una pulizia sempre più accurata in tutta la bocca, ad ogni spazzolamento, ogni volta, ovunque.

Pulisce meglio: spazzolamento guidato, pressione perfetta

Oral‑B iO non solo pulisce con grande efficacia, garantisce anche una pulizia corretta. Molte persone non si accorgono di esercitare una pressione eccessiva o insufficiente durante lo spazzolamento, il che può causare danni alla gengive o una pulizia incompleta. Oral‑B iO è l'unico spazzolino che comunica tutti e tre questi aspetti: quando si preme con troppa forza, quando la pressione è giusta e quando è troppo debole per pulire in modo efficace.

Un sensore di pressione intelligente visibile a 360° utilizza un sistema di segnalazione luminosa con codice colore per guidare la tecnica di spazzolamento in tempo reale:

Luce verde: pressione ottimale: spazzolamento calibrato correttamente per la rimozione efficace della placca.

pressione ottimale: spazzolamento calibrato correttamente per la rimozione efficace della placca. Luce rossa: troppa forza: riduce il rischio di danno alle gengive.

troppa forza: riduce il rischio di danno alle gengive. Luce bianca: è necessaria maggiore pressione: stimola una copertura più accurata.

Così si saprà sempre di spazzolare i denti nel modo giusto: una pulizia abbastanza efficace da rimuovere la placca, ma abbastanza delicata da proteggere le gengive.

Per gli utenti di iO9 e iO10: Smart Adapt Mode va ancora oltre, adattandosi automaticamente al proprio modo di spazzolare i denti in tempo reale per ottimizzare la rotazione e la pressione ogni millisecondo.

Per gli utenti di iO6 - iO10: possono anche connettersi alla Oral‑B App, che utilizza il rilevamento della posizione per tracciare come e dove si spazzola in tempo reale, in modo da non tralasciare mai alcuna zona.

Inoltre, in tutta la gamma iO, dall’iO2 all’iO10, un promemoria integrato della durata di 30 secondi emette una vibrazione per segnalare di passare alla zona successiva della bocca, aiutando l'utente a ottenere ogni volta una pulizia completa e uniforme.

Pulisce meglio: cosa dimostra l'evidenza

Il vantaggio di Oral‑B iO non è solo una sensazione soggettiva, è comprovato. È dimostrato da molto tempo che le prestazioni degli spazzolini elettrici superano quelle dello spazzolamento manuale, con la ricerca a lungo termine che ha evidenziato come gli utenti di spazzolini elettrici hanno una perdita di denti inferiore del 20% rispetto a chi usa uno spazzolino manuale*, grazie alla rimozione più efficace della placca e a un tasso ridotto di sviluppo di malattie gengivale. Oral‑B iO fa un ulteriore passo avanti.

In una serie di studi clinici indipendenti, è stato dmostrato che Oral‑B iO garantisce risultati concretamente superiori:

ulteriore rimozione della placca del 100% rispetto a uno spazzolino manuale.

rispetto a uno spazzolino manuale. rimozione della placca lungo il bordo gengivale pari a oltre 6 volte rispetto a uno spazzolino manuale

rispetto a uno spazzolino manuale Probabilità 14,5 volte superiori di passare da gengive non sane a gengive sane rispetto a chi usa regolarmente uno spazzolino manuale.

di passare da gengive non sane a gengive sane rispetto a chi usa regolarmente uno spazzolino manuale. Fino a 2 volte più silenzioso rispetto la precedente generazione di spazzolini Oral‑B.

Non si tratta di un miglioramento marginale, ma di una pulizia categoricamente superiore che garantisce risultati reali di salute orale chiaramente visibili sia per pazienti che per gli odontoiatri.

“È clinicamente dimostrato che gli spazzolini elettrici Oral-B iO rimuovono il doppio della placca rispetto a uno spazzolino manuale (con due spazzolamenti al giorno) grazie alle setole delicate che ruotano e vibrano per una pulizia più profonda, anche nelle zone più difficili da raggiungere della bocca. Tutti i modelli iO sono anche dotati di un timer integrato di 2 minuti, che aiuta l'utente a spazzolare i denti per la durata consigliata dal dentista. Migliorando le abitudini di spazzolamento giornaliere e prendendosi migliore cura dei denti e delle gengive, uno spazzolino elettrico può aiutare a ridurre il rischio di carie, gengivite e altri problemi di igiene orale”. - Eva Castro Perea, Dentista e Senior Scientific Relations in Oral-B

Per chiunque desideri ottenere di più dalla propria routine quotidiana, Oral‑B iO offre qualcosa di eccezionale: una pulizia che è più profonda, più smart e dalla superiorità clinicamente provata. Oral‑B iO non si limita a promettere una pulizia superiore: la garantisce ovunque.

*perdita di denti inferiore del 20% per chi usa uno spazzolino elettrico: Pitchika V, Pink C, Völzke H, Welk A, Kocher T, Holtfreter B. Long-term impact of powered toothbrush on oral health: 11-year cohort study. J Clin Periodontol. 2019.

Informazioni su Oral-B

Oral-B® è stata fondata nel 1950 da un paradontologo californiano, che ha inventato uno spazzolino innovativo per aiutare i suoi pazienti ad avere denti e gengive più sani anche a casa. Oral-B® rimane fedele alla propria missione ed è oggi il leader mondiale nel settore degli spazzolini con un valore di oltre 5 miliardi di dollari. Parte di Procter & Gamble Company, il marchio produce spazzolini elettrici e dentifrici per adulti e bambini, idropulsori orali e prodotti per la pulizia interdentale.

Informazioni su Procter & Gamble

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