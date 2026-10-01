NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su grande scala, ha ottenuto la Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 per il suo sistema di gestione della parità di genere in Italia.

Rilasciata da RINA in seguito a una procedura di audit indipendente, la certificazione valuta la strategia dell'Azienda nei confronti della parità di genere tramite indicatori qualitativi e quantitativi in sei aree chiave: selezione e assunzione, gestione delle carriere, parità di retribuzione, genitorialità e caregiving e prevenzione di abusi e molestie sul luogo di lavoro.

" Costruire un'azienda solida significa anche creare un ambiente in cui le persone godono di pari opportunità per poter contribuire, crescere e guidare."

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