Neuraptive Therapeutics, Inc., azienda biotecnologica di fase clinica specializzata in lesioni dei nervi periferici, ha annunciato oggi di aver ottenuto una licenza esclusiva dalla Washington University a St. Louis per un dispositivo elettronico per la stimolazione wireless bioriassorbibile.

Sviluppato da ricercatori della facoltà di medicina della WashU in collaborazione con la Northwestern University, la tecnologia emette pulsazioni elettriche mirate ai nervi danneggiati per accelerarne la rigenerazione. Il dispositivo è interamente bioriassorbibile, ovvero si biodegrada naturalmente nell'organismo e non richiede interventi successivi di rimozione.

“La WashU è entusiasta di collaborare con un'azienda emergente come Neuraptive per sostenere lo sviluppo della piattaforma bioriassorbibile creata nei nostri laboratori di ricerca”, ha dichiarato Nichole R. Mercier, PhD, Assistente Vice Rettore e Direttore Generale dell'ufficio per la gestione della tecnologia presso la WashU.

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