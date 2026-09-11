Netskrt , una rete indipendente di distribuzione di contenuti sviluppata per eventi in streaming ad alta concorrenza, ha annunciato oggi che presenterà il lavoro svolto per lo sviluppo del protocollo Media Over QUIC (MOQ) in occasione di IBC 2026, che si terrà dall'11 al 14 settembre presso RAI Amsterdam. Come parte dell'evento, Netskrt illustrerà con Oracle in che modo l'infrastruttura CDN gestita in modo indipendente può partecipare a un percorso di consegna MOQ coordinato per portare i contenuti multimediali live più vicino agli spettatori.

MOQ è un'iniziativa IETF emergente progettata per la distribuzione su larga scala di contenuti multimediali a bassa latenza, con eventi di streaming dal vivo tra i principali casi d'uso.

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Lucy Nguyen

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