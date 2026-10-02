Netmore Group , il principale gestore di reti e fornitore di piattaforme per Massive IoT, oggi ha annunciato di essere stata nominata Empresa Smart del Año — Società smart dell'anno — ai Premios iAgua 2026, i riconoscimenti di iAgua , la principale piattaforma di media nel settore idrico di lingua spagnola. Il premio è stato consegnato in occasione della cerimonia di gala che ha concluso lo Spain Smart Water Summit, tenutosi presso Meliá Avenida América a Madrid.

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