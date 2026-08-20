Per la prima volta, le principali agenzie federali statunitensi stanno iniziando a strutturare le forniture attorno a una nuova categoria di equipaggiamento di forza intermedia, dando agli agenti un'ulteriore opzione tra la presenza verbale e livelli superiori di forza. NETFORCE ritiene che le aziende che si affermano in questa fase iniziale trarranno beneficio dal vantaggio significativo come primi arrivati, mentre questa categoria si espande a livello nazionale

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Laurent Mollinari — Fondatore e AD, NETFORCE

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