NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda delle infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato di aver acquisito JetStream Software, un leader nel ripristino di emergenza e della migrazione di VMware.

I clienti aziendali continuano a fare affidamento su VMware per molte delle loro applicazioni più critiche. Quando le organizzazioni valutano l'adozione del cloud, spesso cercano modi per trasferire i carichi di lavoro riducendo al minimo i costi, la complessità e le interruzioni operative. Per molti clienti, il ripristino di emergenza serve da prima fase pratica, con carichi di lavoro di produzione che migrano nel tempo con il maturare delle strategie del cloud.

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