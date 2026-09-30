NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato che conferirà all'NFL il suo premio Customer Social Impact Award all'INSIGHT 2026, riconoscendo l'impegno continuo dell'NFL ad ampliare l'accesso a professioni in forte crescita attraverso la sua iniziativa Inspire Change. Basandosi su quell'impatto, NetApp sta lanciando una collaborazione filantropica con Per Scholas, uno dei partner del finanziamento Inspire Change dell'NFL, e offrendo un finanziamento a sostegno del programma di formazione di Per Scholas "Cybersecurity with AI Tools" (Cybersicurezza con strumenti di intelligenza artificiale).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929581092/it/

Contatto per i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire