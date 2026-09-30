NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato nuove capacità multicloud ibride con controlli autonomi per massimizzare la flessibilità e l'efficienza aziendale pr qualsiasi carico di lavoro. Le aziende ora possono adottare più facilmente moderne strategie di dati in ambienti in sede e su cloud che utilizzano nuove capacità per operazioni costanti che tengono conto di sovranità, governance e consumo controllato.

Mentre le applicazioni aziendali e i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale si estendono sempre di più in ambienti in sede, public cloud, regioni sovrane e architetture emergenti di fabbriche di IA, alle organizzazioni non basta più solo la flessibilità dell'infrastruttura. Hanno bisogno di un modello operativo costante in grado di tenere il passo con la domanda che cresce a velocità automatica, rispettando al contempo i requisiti di governance, resilienza, efficienza e controllo giurisdizionale.

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