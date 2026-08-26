NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture di dati intelligenti, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader da Gartner nel report Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms del 2026, continuando a riconoscere NetApp come un Leader in questo settore dalla prima edizione di questo report nel 2025. La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza della visione e la capacità di esecuzione.

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